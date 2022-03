Hà Nội cho học sinh từ lớp 7 đến 12 đi học trực tiếp

Thứ Sáu, ngày 18/03/2022 19:16 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường chủ động xây dựng phương án dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 7 đến lớp 12.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, hôm nay (18/3), Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành văn bản cho phép học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trên địa bàn thành phố học tập trực tiếp tại trường.

(Ảnh minh họa).

Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị trường học tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên.

Các đơn vị, trường học thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng, chống dịch trong nhà trường của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của thành phố; Bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9, lớp 12 và báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, phê duyệt theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội giao phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã là đầu mối tổng hợp, tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã trong việc xem xét, phê duyệt phương án dạy học trực tiếp của các đơn vị, trường học trên địa bàn bảo đảm an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-cho-hoc-sinh-tu-lop-7-den-12-di-hoc-truc-tiep-502022183191713692.htmNguồn: http://danviet.vn/ha-noi-cho-hoc-sinh-tu-lop-7-den-12-di-hoc-truc-tiep-502022183191713692.htm