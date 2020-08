Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2020 chính xác nhất

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 11:23 AM (GMT+7)

Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2020 cập nhật nhanh, chính xác nhất, phụ huynh và các sĩ tử có thể tham khảo.

Gợi ý giải đề môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Do Tổ Ngữ văn - Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện)

Gợi ý giải môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: (Do Ban chuyên môn Tuyensinh247.com thực hiện)

Sáng nay (9/8), thí sinh tốt nghiệp THPT 2020 đã làm bài thi môn đầu tiên - môn Ngữ văn với thời gian 120 phút.

Theo cấu trúc đề thi môn Ngữ văn tham khảo Bộ GD&ĐT công bố đầu tháng 4/2020, đề thi có 2 phần: Đọc hiểu và Làm văn. Trong đó, phần đọc hiểu 3 điểm có 4 câu hỏi, phần làm văn 7 điểm có 1 câu nghị luận xã hội và 1 câu nghị luận văn học. Nội dung đề thi đều nằm trong chương trình THPT.

Báo Giao thông sẽ cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất đề thi và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ, các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ (như TP. Đà Nẵng và một số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam) sẽ lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào thời điểm thích hợp. Thời gian tổ chức thi do các địa phương đề xuất sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi.

Các địa phương còn lại tổ chức kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 8 đến ngày 10/8/2020). Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi, các thí sinh thuộc diện F1, F2 cả nước (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội.

Thí sinh tham dự kỳ thi tổ chức sau ngày 10/8 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh vào đại học, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/dap-an-de-thi-mon-ngu-van-tot-nghiep-thpt-2020-chinh-xac-nhat-d47478...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/dap-an-de-thi-mon-ngu-van-tot-nghiep-thpt-2020-chinh-xac-nhat-d474782.html