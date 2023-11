Giao điện thoại cho học sinh từ sớm, quản lý thế nào?

Tại Hội thảo môi trường internet an toàn tổ chức năm 2023, đại diện Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, độ tuổi trung bình của trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại là 9 tuổi trong khi độ tuổi trung bình trẻ được trao đổi với an toàn thông tin mạng là 13 tuổi. Trẻ em Việt Nam được trang bị điện thoại sớm hơn trẻ trên thế giới 4 năm trong khi chưa có kiến thức, kỹ năng về an toàn mạng là một trong những thách thức dẫn đến rủi ro trên môi trường mạng của trẻ ngày càng gia tăng.