Đừng để 'chết oan' vì những vật này khi vào phòng thi

Thứ Bảy, ngày 22/06/2019 09:19 AM (GMT+7)

Không phải loại máy tính bỏ túi nào cũng được mang vào phòng thi; thí sinh được phép đem theo máy ghi âm, ghi hình nhưng chỉ có chức năng ghi mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ…

Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý được phép mang vào phòng thi

Bộ GD&ĐT vừa công bố công văn số 1568/BGDĐT-CNTT về thông báo danh sách 21 model máy tỉnh cầm tay được phép mang vào phòng thi THPT quốc gia năm 2019.

Thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, các loại máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi và nhận thông tin, ghi âm, ghi hình.

Casio fx-580VN X là một trong những máy tính cầm tay có nhiều chức năng nhất, lên đến 251 tính năng mà rất nhiều thí sinh năm nay chọn dùng.

Theo đó, danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi năm nay là:

- CASIO-FX 580VNX, FX 570 MS, FX 570 ES Plus, FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus,

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus.

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-500ES Plus, NT-570VN Plus, NT-580EX.

- Thiên Long FX590VN Flexio.

- Deli 1710, D991ES và các máy tính không có các chức năng theo quy định.

So với năm 2018, một số máy tính đời mới được bổ sung. Trong khi đó, những dòng máy tính Sharp, Canon, Vietnam Calculator năm 2018 không còn được mang vào phòng thi.

Theo nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam, thí sinh lưu ý phải chọn dùng máy tính Casio chính hãng để mang vào phòng thi, bởi nếu lỡ mang vào phòng thi máy tính giả, nhái thì máy rất dễ gặp vấn đề như chập chờn, hỏng hóc, đặc biệt là dễ gây sai số trong quá trình tính toán.

Ngoài ra, thí sinh nên chọn các loại máy tính có nhiều tính năng, tốc độ tính toán nhanh để hỗ trợ đắc lực nhất trong các môn khoa học tự nhiên thi theo hình thức trắc nghiệm. “Chẳn hạn như model mới nhất của hãng Casio là Casio fx-580VN X có tới 521 tính năng có thể hỗ trợ đa số các dạng toán như: tìm cực trị của hàm số bậc ba, giải hệ phương trình 4 ẩn, giải phương trình bậc 4, giải bất phương trình bậc 4, số phức, tìm tọa độ không gian… Và hỗ trợ giải các bài trong các môn thi: lý, hóa, sinh. Đặc biệt, Casio fx-580VN X còn có tốc độ tính nhanh gấp 4 lần, có phiên bản tiếng Việt tiện dụng”, nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam khuyên.

Thí sinh cũng được phép đem theo máy ghi âm, ghi hình nhưng chỉ có chức năng ghi mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ.

Ngoài ra, các loại máy tính trên, thí sinh được mang theo bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành nhưng không được đánh dấu hoặc viết bất cứ nội dung gì).

Những loại không được mang vào phòng thi là: vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.