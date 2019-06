Điểm mới về nội dung và cơ cấu bài thi THPT quốc gia 2019 thí sinh cần biết

Chỉ còn không đầy 1 tuần nữa, kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ bắt đầu. Dưới đây là chi tiết lịch thi THPT quốc gia 2019, nội dung đề thi, cơ cấu các bài thi và những lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019.

Kỳ THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/6/2019. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo lịch thi THPT quốc gia 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố, kỳ THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/6/2019.

Lịch thi THPT quốc gia 2019 cụ thể như sau:

Đề thi THPT Quốc gia 2019 chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12

- Nội dung đề thi năm 2019 nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12 theo định hướng đánh giá năng lực người học, tăng cường các câu hỏi mở.

- Đề thi có câu hỏi mang tính ứng dụng để phát huy sáng tạo của học sinh chứ không nặng về ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện hay trả lời theo các khuôn mẫu có sẵn.

- Đề thi có các câu hỏi ở mức độ cơ bản, đáp ứng mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT và có các câu hỏi có tác dụng phân hóa ở mức độ hợp lý để hỗ trợ công tác tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; các câu hỏi được sắp xếp theo độ khó tăng dần giúp thí sinh thuận lợi khi làm bài.

Như vậy, đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp THPT, đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Cơ cấu các bài thi THPT quốc gia 2019 như thế nào?

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 có tất cả 05 bài thi: 03 bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại ngữ; 02 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Điều kiện công nhận tốt nghiệp:

Thí sinh phải dự thi 03 bài thi: Toán, Văn và 01 trong hai bài thi tổ hợp. Thí sinh đăng ký dự thi cả 02 bài thi tổ hợp phải thi cả 02 bài thi này; nếu bỏ 01 trong 2 bài thi sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

Điều kiện xét tuyển sinh đại học, cao đẳng:

Thí sinh phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi trong bài thi tổ hợp, phù hợp với ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đại học, cao đẳng.

Những lưu ý đối với các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019:

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT về danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép mang vào phòng thi THPT quốc gia năm 2019 gồm: Casio FX570MS, FX570ES Plus, FX570VN Plus, FX500MS, FX500VN Plus, FX580VNX; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-500ES Plus, NT-570VN Plus, NT-580EX; Thiên Long FX590VN Flexico; Deli 1710, D991ES.

Theo Bộ GD&ĐT, về nguyên tắc máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi là các máy tính không có các chức năng: Soạn thảo văn bản, sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi hoặc nhận thông tin, ghi âm, ghi hình.