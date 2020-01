Đối phó virus corona: Trường tiểu học khử trùng, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 17:00 PM (GMT+7)

Tổ chức y tế thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch viêm phổi do nCoV, nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang khi học sinh vẫn tới trường. Trong khi đó, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thông báo cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần.

Virus Corona Sự kiện:

Trên các diễn đàn mạng, hội phụ huynh các trường bày tỏ sự lo lắng khi con đến trường, là nơi có hàng nghìn học sinh cùng lúc sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm.

Chị Nguyễn Thuý Lan, có con học một trường tiểu học quốc tế ở quận Cầu Giấy – Hà Nội cho rằng, dịp Tết nhiều gia đình di chuyển, đi du lịch, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người. Trong khi đó, thời gian ủ bệnh dài, trong thời gian ủ bệnh đã có thể lây nhiễm sang người khác. Vì thế, chị kiến nghị nhà trường phải chủ động lấy thông tin học sinh, người nhà, có giải pháp tích cực, mạnh mẽ hơn.

Một số phụ huynh có ý kiến cho rằng, nhà trường nên cho học sinh nghỉ học tuy nhiên, nhiều phụ huynh khác lại cho rằng, khi ngành y tế đang kiểm soát được tình hình, không nên cho học sinh nghỉ học hàng loạt sẽ gây xáo trộn trong cuộc sống người dân.

Chị Trần Thuý Quỳnh cho biết, ngày mùng 6 âm lịch, gia đình đã cho 2 con trở lại trường học tuy nhiên đến hôm nay, chị quyết định cho con 4 tuổi ở nhà. Riêng con gái học lớp 2 đành phải cho đến trường vì dịch bệnh có thể kéo dài, bài vở nhiều, không thể cho con nghỉ được. Tuy nhiên, chị đã bỏ vào túi cho con 5 khẩu trang, hướng dẫn con cách đeo và rửa sạch tay bằng xà phòng trước giờ ăn, sau khi tan học.

Còn nhà chị Hạnh, quận Hoàng Mai lo lắng trước dịch bệnh đã chủ động cho con trong độ tuổi mầm non nghỉ học. Theo chị Hạnh, trước Tết con đã ốm một đợt, sức khoẻ còn yếu do đó, trong thời điểm nhạy cảm gia đình vẫn cho con nghỉ để đảm bảo an toàn cho trẻ và các bạn.

Tuy nhiên, cho con nghỉ học trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm, gia đình không có ông bà trông giúp đã thuê gấp giúp việc từ quê ra Hà Nội trông con. “Mất thêm một ít tiền nhưng bố mẹ đi làm cảm thấy yên tâm hơn”, chị Hạnh nói.

Các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ y tế về thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh cũng được phụ huynh chia sẻ trong các nhóm, diễn đàn để cùng thực hiện.

Phụ huynh khai báo thông tin, nhà trường lùi lịch học

Trưa ngày 31/1, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nôị thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần. Trên website của trường này thông báo, nhà trường sẽ lùi thời điểm bắt đầu học tập học kỳ II so với kế hoạch cũ 1 tuần lễ. Lịch học cũ là ngày 3/2, lịch mới là ngày 10/2. Sinh viên được khuyến cáo nên ở tại địa phương nơi cu trú cùng gia đình. Các hoạt động liên quan tới đăng ký học tập trên hệ thống tiếp tục được thực hiện qua email.

Sáng nay, Trường PTLC H.A.S ở quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức phát phiêú lấy thông tin sàng lọc dịch tễ học nhằm phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh. Trong đó, phụ huynh, học sinh khai khai báo thông tin về sức khoẻ, thông tin lịch trình, gặp gỡ những ai trong thời gian gần đây. Ngoài ra, nhà trường tổng vệ sinh, sát khuẩn trường lớp bằng dung dịch Cloramin B 0,5% 1 lần/ tuần. Ngoài ra, các phòng học được trang bị thêm nước rửa tay sát khuẩn, nước muối súc miệng, khẩu trang…

Nhiều trường học đã triển khai giải pháp phòng chống dịch bệnh mạnh mẽ. Đến sáng nay, nhiều trường cho học sinh dùng chai nước riêng hoặc cốc giấy dùng 1 lần, đeo cả khẩu trang trong lớp học. Hội cha mẹ phụ huynh các lớp cũng lùng mua nước rửa tay khô để tại lớp học để giáo viên nhắc nhở học sinh rửa tay thường xuyên.

Các trường tiểu học ở Hà Nội gửi thông báo tới phụ huynh chiều nay học sinh sẽ phải mang toàn bộ sách vở về nhà để cuối tuần trường phun khử trùng.

Ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, chiều hôm nay, sau khi học sinh kết thúc giờ học, quận bắt đầu tiến hành việc phun, khử trùng trường học. Đến thời điểm này, các nhà trường vẫn tiến hành tích cực các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/doi-pho-virus-corona-truong-tieu-hoc-khu-trung-nhieu-phu-huynh...Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/doi-pho-virus-corona-truong-tieu-hoc-khu-trung-nhieu-phu-huynh-to-ra-lo-lang-1514172.tpo