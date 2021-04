Dịp lễ 30/4 và 1/5, học sinh Hà Nội được nghỉ học bao nhiêu ngày?

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 10:18 AM (GMT+7)

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc về việc nghỉ dịp Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2021 ngành GD&ĐT Hà Nội.

Dịp 30/4, 1/5 năm nay, học sinh Hà Nội sẽ nghỉ từ 3 đến 4 ngày (tùy cấp học).

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, trường học ngành GD&ĐT nghỉ như sau: Cán bộ, công chức của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ lễ (30/4 và 1/5) theo quy định.

Cụ thể, đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật: Được nghỉ liền 4 ngày, từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết thứ Hai ngày 3/5. Trong đó, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ theo quy định Điều 112 Bộ luật Lao động 2019; Ngày 2/5 là ngày nghỉ hàng tuần và ngày 3/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 1/5 theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Đối với các đơn vị chỉ nghỉ cố định ngày Chủ nhật hàng tuần: Được nghỉ liền 3 ngày, từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết ngày Chủ nhật 2/5 (theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019).

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các đơn vị, trường học thực hiện treo cờ tổ quốc từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố. Duy trì công tác ứng trực sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công của thành phố và ngành GD&ĐT.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học. Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ… Tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

