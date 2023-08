Điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2023

Năm nay, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân có điểm chuẩn cao nhất là 24,94 điểm đối với nữ; ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân có điểm chuẩn là 24,23 đối với nữ; ngành Nghiệp vụ An ninh của Trường ĐH An ninh nhân dân là 24,16 điểm đối với nữ và Ngành Nghiệp An ninh của Học viện An ninh nhân dân là 24,14 điểm đối với nữ.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2023 cụ thể như sau:

