Đi học muộn vì thang máy, học sinh viết bản kiểm điểm cười rách cả miệng

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 09:15 AM (GMT+7)

Đi học muộn do thang máy bị “kẹt”, một học sinh đã viết bản tự kiểm điểm hết sức ngộ nghĩnh khi có ý trách móc “đám người” lên xuống thất thường và không biết cách dùng thang máy.

Giáo dục Sự kiện:

Bản tự kiểm điểm của học sinh cấp 2 khiến nhiều người cười ngất.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook đăng tải bản kiểm điểm của một học sinh cấp 2 ở thành phố Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người không nhịn được cười.

Cụ thể, bản tự kiểm điểm của học sinh này lại nêu lý do đi học muộn hết sức bất ngờ và ngộ nghĩnh. Nguyên văn như sau: “Tôi đã đi học muộn nhiều lần”. Lý do phạm lỗi: “Tôi bị kẹt với một đám người lên xuống thất thường và không biết cách dùng thang máy trong chung cư”. Cuối bản kiểm điểm, học sinh này hứa, sẽ dậy sớm hơn để dùng thang máy sớm hơn tránh việc bị muộn học. Sau khi đăng tải, bản kiểm điểm thu hút sự chú ý của nhiều người, nhiều bình luận cũng bày tỏ không những em học sinh này muộn học do thang máy mà chính những người lớn cũng có lúc muộn giờ làm, giờ họp do thang máy trong chung cư có lúc bị “kẹt”. Cách viết bản tự kiểm điểm của học sinh này khá hài hước, vừa dễ thương khiến nhiều người cười ngất.

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/di-hoc-muon-vi-thang-may-hoc-sinh-viet-ban-kiem-diem-cuoi-rach-ca-...Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/di-hoc-muon-vi-thang-may-hoc-sinh-viet-ban-kiem-diem-cuoi-rach-ca-mieng-post328679.info