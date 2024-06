Đề thi tốt nghiệp THPT đảm bảo xuất ngẫu nhiên câu hỏi từ ngân hàng đề

Sáng 20/6, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong ít ngày tới.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết năm nay có gần 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 45.000 thí sinh so với Kỳ thi năm 2023). Trong đó, thí sinh tự do gần 47.000, chiếm 4,38%.

Tổng số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ là gần 67.000 em, chiếm 6,25% tổng số thí sinh (Hà Nội có 21.554 thí sinh; TP Hồ Chí Minh có 13.076 thí sinh).

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho thấy về đề thi, đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát ma trận của 15 môn thi; Rà soát, biên tập, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để phục vụ công tác ra đề thi. Huy động đội ngũ với nhiều giáo viên từ các tỉnh, thành tham gia công tác ra đề thi.

Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm xuất ngẫu nhiên các tổ hợp câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi thi để thực hiện soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án. Các mẫu biểu của mỗi khâu được rà soát hoàn thiện và thực hiện phân định rõ trách nhiệm của những người tham gia Hội đồng ra đề thi.

Ngay sau kỳ thi, các địa phương cũng phải bắt tay ngay vào công việc chấm thi, đảm bảo công bố kết quả thi vào lúc 8 giờ sáng ngày 17/7/2024.

Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT cũng triển khai xây dựng các hệ thống, phần mềm chấm thi thống nhất sử dụng trên toàn quốc trong nhiều năm.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, phần mềm chấm thi trắc nghiệm được giữ ổn định như năm 2023.

Tháng 4/2024, các phần mềm này đã được Công an phối hợp Cục quản lý chất lượng, Cục Công nghệ thông tin kiểm tra rà soát, đánh giá về an ninh, an toàn trước khi triển khai và đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong ngày 27-28/6. Trước đó 1 ngày, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi và ngày 29/6 là ngày thi dự phòng.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị của các địa phương, Bộ GD&ĐT cho biết, bên cạnh những địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ càng vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện thử nghiệm phương án xử lý tình huống bất khả kháng ở từng khâu với các đối tượng liên quan tổ chức Kỳ thi như: cấp điện, phòng cháy chữa cháy, chưa có giải pháp dự phòng cụ thể về nhân lực, trang thiết bị… Một số phòng thi còn tiếp giáp với đường hoặc khu dân cư nên cần chú trọng tăng cường an ninh an toàn vòng ngoài.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát điều kiện tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

