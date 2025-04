Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2025: Cẩm nang cho học sinh lớp 12

Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng ký trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong việc hoàn thành thủ tục này.

Theo thông báo chính thức, thí sinh lớp 12 năm học 2024-2025 sẽ thực hiện đăng ký dự thi hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT. Việc đăng ký trực tiếp tại trường sẽ không còn áp dụng đối với đối tượng này.

Thời gian đăng ký dự thi

Cấp tài khoản và mật khẩu: Từ ngày 10/4 đến hết ngày 15/4, các trường THPT sẽ tiến hành lập và giao tài khoản, mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12.

Đăng ký thử trực tuyến: Từ ngày 15/4 đến hết ngày 18/4, thí sinh sẽ được hướng dẫn và thực hành đăng ký thử trực tuyến trên hệ thống để làm quen với các thao tác.

Đăng ký dự thi chính thức: Từ ngày 21/4 đến 17h00 ngày 28/4, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi chính thức trên hệ thống.

Các bước đăng ký dự thi trực tuyến

Truy cập hệ thống: Thí sinh truy cập vào Cổng thông tin đăng ký thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Đăng nhập tài khoản: Sử dụng số Căn cước công dân (CCCD)/Chứng minh nhân dân (CMND)/Định danh công dân (ĐDCN) và mã đăng nhập đã được nhà trường cấp để đăng nhập vào hệ thống.

Đối với thí sinh tự do, có thể đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia (chọn ô màu đỏ có mũi tên). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thí sinh tự do đăng ký bằng VNeID vẫn phải in phiếu đăng ký, xin xác nhận của công an xã phường và nộp hồ sơ giấy tại điểm tiếp nhận.

Đổi mật khẩu: Sau khi đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ yêu cầu thí sinh đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân. Mật khẩu mới cần có độ mạnh (ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt). Thí sinh cần ghi nhớ mật khẩu này cẩn thận.

Nhập thông tin đăng ký: Thí sinh tiến hành điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu trên phiếu đăng ký dự thi trực tuyến. Các thông tin cần đặc biệt lưu ý bao gồm: Thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, số CCCD/CMND); Thông tin về học tập (trường THPT, lớp học, điểm trung bình học bạ...); Thông tin về các môn thi đăng ký (bắt buộc và tự chọn); Thông tin về nơi đăng ký dự thi; Thông tin để xét tuyển đại học, cao đẳng (nếu có).

Ảnh thẻ (theo đúng quy định); Lưu phiếu đăng ký: Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra kỹ lưỡng, thí sinh chọn nút "Lưu phiếu đăng ký" để hoàn tất quá trình nhập liệu; In phiếu đăng ký: Thí sinh đăng nhập lại tài khoản, chọn mục "Phiếu đăng ký" -> "Chi tiết phiếu đăng ký" -> "In phiếu đăng ký" và lưu lại file PDF để kiểm tra và đối chiếu khi cần thiết.

Lưu ý quan trọng dành cho thí sinh

Bảo mật tài khoản: Thí sinh cần bảo mật tuyệt đối thông tin tài khoản và mật khẩu được cấp. Nên đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên và lưu giữ cẩn thận.

Nhập thông tin chính xác: Mọi thông tin đăng ký cần phải trùng khớp với giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân khác. Sai sót thông tin có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Kiểm tra kỹ trước khi xác nhận: Sau khi nhập liệu, thí sinh cần rà soát cẩn thận toàn bộ thông tin trước khi lưu phiếu đăng ký.

Theo dõi thông báo của nhà trường: Thường xuyên cập nhật các thông báo từ nhà trường và Sở GD&ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hỗ trợ khi cần thiết: Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình đăng ký, thí sinh cần liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ phụ trách công tác thi của trường để được hỗ trợ kịp thời.

Việc đăng ký dự thi trực tuyến là bước đầu tiên và vô cùng quan trọng trong hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh cần thực hiện đúng theo hướng dẫn và đảm bảo hoàn thành thủ tục này trong thời gian quy định để đủ điều kiện tham gia kỳ thi quan trọng sắp tới.