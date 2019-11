Đại học Kinh doanh và công nghệ đã thu hồi và tiêu hủy 716 cuốn giáo trình có hình “đường lưỡi bò” phi pháp

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 09:11 AM (GMT+7)

Khoa Trung - Nhật, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã photo 716 cuốn bán cho sinh viên với giá 30.000 đồng/cuốn. Hiện toàn bộ số giáo trình photo này đã được nhà trường thu hồi, trả lại tiền cho sinh viên.

Liên quan đến cuốn giáo trình Đọc sơ cấp 1 “Developing Chinese” được sử dụng cho giảng viên, sinh viên Khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật trường ĐH Kinh Doanh và Công nghệ có in hình bản đồ Trung Quốc kèm “đường lưỡi bò” ôm gần trọn biển Đông, bà Đào Thị Thúy Hằng, Phó Chủ nhiệm Khoa Trung – Nhật thừa nhận có sai sót là khoa đưa giáo trình vào sử dụng mà chưa thông qua Hội đồng thẩm định của nhà trường phê duyệt.

Về nội dung cuốn sách, bà Hằng cho biết, khoa tập trung vào vấn đề học thuật, giải thích từ ngữ, xem bố cục, phân tích ngữ pháp… chứ không chú ý đến hình vẽ. Bởi vì giảng viên trong khoa đều nhận thức được hình ảnh "đường lưỡi bò".

"Khoa không sử dụng giáo trình này nếu phát hiện có "đường lưỡi bò" phi pháp. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật" - bà Hằng nói.

Ông Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lý giải, cuốn giáo trình có bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện trong bài 7 của cuốn sách "Developing Chinese" do Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành.

Cuốn sách này do phía đối tác Trung Quốc tặng các giảng viên, sinh viên nhà trường khi đoàn sang Trung Quốc.

“Khoa Trung - Nhật đã tự thẩm định cuốn sách và đưa vào giảng dạy mà không đưa lên Hội đồng thẩm định của nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường sẽ xem xét kỷ luật những người vi phạm trong thời gian tới sau khi xem xét toàn bộ sự việc”, ông Hóa khẳng định.

Theo ông Hóa, Hội đồng thẩm định nhà trường đã thẩm định cuốn sách và thấy phần nội dung tiếng Trung thì không vấn đề gì nhưng phía Trung Quốc đã cài cắm đưa "đường lưỡi bò" phi pháp vào sách.

Nhà trường đã yêu cầu không đưa vào sử dụng và tiêu hủy toàn bộ.nhà trường dự kiến sẽ tiêu huỷ công khai toàn bộ số giáo trình in "đường lưỡi bò" phi pháp, có thể thực hiện ngay giữa sân trường.

Cũng theo ông Hóa, ngày 4/11, Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an Hà Nội đã làm việc với trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về cuốn giáo trình có in "đường lưỡi bò" phi pháp.

Trước đó, lãnh đạo trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng cho biết, việc phát hiện giáo trình có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp này là do sinh viên phát hiện và báo lại nhà trường.