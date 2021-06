CSGT giúp 2 mẹ con thí sinh hỏng xe đến kịp điểm thi đúng giờ

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 09:23 AM (GMT+7)

Bị hỏng xe trên đường đi thi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác minh và kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh tới điểm thi trước giờ làm bài.

Công an Hà Nội bảo đảm ANTT mùa thi tuyển sinh 2021 Khoảng 6h50 ngày 12/6, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2021- 2022, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 6 khi đến ngã 4 Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội) phát hiện 2 mẹ con cháu Nguyễn Đắc Anh (SN 2006, hiện đang là học sinh lớp 9B Trường Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) trên đường đến địa điểm thi thì xe mô tô bị ngập nước chết máy do trời mưa to, không di chuyển tiếp được.

Hai mẹ con thí sinh đi thi bị hỏng xe.

Khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác đã xuống xe hỗ trợ và đưa cháu lên xe ô tô Cảnh sát đến địa điểm thi.

Khi lên xe thì cháu có nói để quên phiếu báo thi vào lớp 10 THPT, thông tin tài khoản đăng ký tuyển sinh ở nhà.

Ngay lập tức, tổ công tác đã xin ý kiến chỉ đạo và dùng xe ô tô Cảnh sát đưa cháu về nhà ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ cách địa điểm thi 9km để lấy giấy tờ.

CSGT giúp 2 mẹ con thí sinh hỏng xe đến kịp điểm thi đúng giờ

Sau đó tổ công tác đã đưa cháu đến địa điểm thi ở trường THPT Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội) để làm thủ tục vào thi kịp thời và an toàn.

Nguồn: http://cand.com.vn/Cong-an/CSGT-giup-2-me-con-thi-sinh-hong-xe-den-kip-diem-thi-dung-gio-645516/Nguồn: http://cand.com.vn/Cong-an/CSGT-giup-2-me-con-thi-sinh-hong-xe-den-kip-diem-thi-dung-gio-645516/