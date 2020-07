Cô bé Việt Nam 13 tuổi là sinh viên nhỏ nhất ở ngôi trường nằm trong top 1% đại học hàng đầu thế giới

Thứ Ba, ngày 07/07/2020 17:00 PM (GMT+7)

Vicky Ngo Ngoc là sinh viên nhỏ tuổi nhất của Viện đại học Công nghệ Auckland (New Zealand), ngôi trường nằm trong top 1% đại học hàng đầu thế giới.

Vicky Ngo Ngoc, nữ sinh 13 tuổi gốc Việt, đang học viện đại học New Zealand với hai chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính. Trang New Zealand Herald gọi em là "thiên tài".

Nữ sinh Việt Nam là sinh viên nhỏ tuổi nhất tại đại học Công nghệ Auckland. - Ảnh: New Zealand Herald

Được biết, mẹ nuôi của Vicky đã nhận em từ một gia đình nghèo ở Việt Nam. Vì vậy, trước đó, Vicky không có nhiều điều kiện để học hành.

Bất chấp sự thiếu thốn ấy, khi còn ở Việt Nam, Vicky đã là học sinh xuất sắc. Người mẹ nuôi mong muốn đưa em đến New Zealand để có cơ hội giáo dục tốt hơn, khi gia đình bố mẹ đẻ không có điều kiện.

Tôi hỏi Vicky có muốn đến New Zealand không? Vicky đồng ý vì con thích nhìn ngắm chim cánh cụt”, bà mẹ nói. Sau đó, Vicky được đến New Zealand nhờ mẹ nuôi làm người giám hộ.

Vicky sang New Zealand năm 2018 và học lớp 7, năm 2019 thì được vượt cấp lên cấp ba, năm 2020 vào đại học.

Hiệu trưởng của Trường Selwyn College ở Auckland nói trong thư giới thiệu của mình với trường đại học: “Vicky luôn tập trung tuyệt đối vào các môn học của mình hơn bất cứ điều gì khác”.

Bản thân cô bé người Việt Nam có niềm yêu thích và đam mê mãnh liệt với các con số. Giảng viên Toán học và Kinh tế tại viện đại học Công nghệ Auckland tiết lộ, Vicky luôn đạt điểm xuất sắc trong tất cả các môn học và những câu trả lời của cô học trò luôn “vượt quá mức cần thiết”.

Cô bé ước ao được đại diện New Zealand trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2020, trong đó điều kiện cần phải là công dân của New Zealand. Tuy nhiên, với các quy định nhập cư của New Zealand, ở độ tuổi 13, em không có cách nào để nhập tịch.

Mẹ nuôi của Vicky chia sẻ: "Con bé đã rất buồn khi nhận được tin này, tuy nhiên quyết tâm chứng tỏ bản thân để thay đổi quyết định của Chính phủ New Zealand".

Vicky Ngo Ngoc dự định tốt nghiệp đại học vào năm 2021. Nữ "thiên tài" mong muốn làm việc trong lĩnh vực tài chính và có thể mua tài sản đầu tiên của riêng mình khi ở tuổi 16.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/giao-duc/chuyen-hoc-duong/co-be-viet-nam-13-tuoi-la-sinh-vien-nh...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/giao-duc/chuyen-hoc-duong/co-be-viet-nam-13-tuoi-la-sinh-vien-nho-nhat-o-ngoi-truong-nam-trong-top-1-dai-hoc-hang-dau-the-gioi-a329808.html