Chưa hết học kỳ I, loạt trường tư thông báo tuyển sinh lớp 10 năm sau

Dù còn chưa kết thúc học kỳ I năm học 2024-2025, một số trường tư ở Hà Nội đã thông báo tuyển sinh lớp 10 cho năm học sau.

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu nhận đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 từ ngày 9/12 với học sinh đang học lớp 9 tại trường và từ ngày 17/3/2025 với học sinh trường khác cho lớp 10AE (lớp Anh ngữ học thuật tăng cường).

Trường còn một đợt đăng ký dự tuyển vào tháng 7/2025, dành cho học sinh nộp hồ sơ bằng kết quả kỳ thi lớp 10 công lập do Sở GD&ĐT tổ chức. Ngoài đối tượng ưu tiên hàng đầu là học sinh đang học tập tại trường, các đối tượng ưu tiên khác gồm: Học sinh có chứng chỉ Cambridge English/IELTS/SAT/AP vượt trình độ so với lứa tuổi, học sinh có các chứng chỉ quốc tế khác được chứng nhận bởi các trường đại học, các tổ chức quốc tế uy tín do Cục Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT công nhận; học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia, học sinh đoạt giải nghệ thuật, thể thao.

Trường THPT Ngôi sao Hoàng Mai thông báo tuyển sinh 350 chỉ tiêu lớp 10 năm học 2025-2026. Thời gian đăng ký từ ngày 2/12 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Lệ phí đăng ký là 500.000 đồng/học sinh.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2024.

Theo thông báo, trường có 4 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng, kiểm tra đánh giá năng lực, xét kết quả thi vào trường THPT chuyên và xét kết quả thi lớp 10 công lập do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Với xét tuyển thẳng, đối tượng là học sinh có giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận/huyện, các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Tin học; Học sinh đạt các hạng giải thưởng tương đương với giải nhất, huy chương vàng môn Thể thao hoặc Nghệ thuật cấp thành phố trở lên và đạt 4 năm học sinh giỏi cấp THCS; Học sinh đạt các hạng giải thưởng tương đương với huy chương bạc trở lên với các kỳ thi AMC 8, AMC 10, IMAS, xIMC, IKMC, IMAS, BEBRAS, SASMO, TIMO ở cấp THCS; Học sinh đạt cúp tại các hạng mục thi của kỳ thi The World Scholar's Cup; Học sinh đạt các hạng giải thưởng tương đương với huy chương đồng trở lên với các kỳ thi IMSO, APMOPS, SIMOC; Học sinh đạt học bổng của ASEAN và học bổng của trường NUSH.

Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025. Thí sinh dự xét tuyển thẳng phải có thư giới thiệu của giáo viên và một bài luận về bản thân bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Những thí sinh đăng ký xét tuyển qua đánh giá năng lực sẽ tham gia kỳ thi học bổng vào ngày 8/3/2025. Học sinh đang học lớp 9 tại trường THCS Ngôi Sao Hoàng Mai sẽ được ưu tiên cộng 1 điểm/môn khi xét tuyển. Lệ phí 500.000 đồng/học sinh.

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cơ sở kết quả thi vào các trường THPT chuyên phải đảm bảo điều kiện điểm thi đầu vào trường chuyên thấp hơn 2 điểm so với điểm chuẩn công bố. Trường xét kết quả thi lớp 10 công lập theo công thức: Điểm xét tuyển = [(Điểm toán + Điểm tiếng Anh) x 2] + Điểm Ngữ văn.

Trường THPT Newton mở cổng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 cho cả hai cơ sở tại Hoàng Quốc Việt và Hồ Tùng Mậu. Phương thức tuyển sinh gồm làm bài thi trực tiếp tại trường và tham gia phỏng vấn cùng giáo viên. Phí đăng ký dự tuyển đầu vào với hệ bán quốc tế là 500.000 đồng/học sinh, hệ Cambridge và hệ song ngữ Mỹ là 1.000.000 đồng/học sinh. Nếu học sinh phỏng vấn lần 1 không đạt, đăng ký phỏng vấn lần 2 sẽ không mất phí.

Trường Liên cấp Việt Úc Hà Nội cũng đã mở cổng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 từ cuối tháng 11.

Hệ thống trường Vinschool cũng thông báo tuyển sinh các bậc học. Trong đó, học sinh đăng ký lớp 10 hệ chuẩn sẽ thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và tư duy logic; hệ nâng cao thi thêm Khoa học và Toán bằng tiếng Anh. Sau đó, các em vào vòng phỏng vấn trực tiếp với giáo viên. Điều kiện dự tuyển là học sinh tốt nghiệp THCS, đạt hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên trong tất cả năm học THCS. Ngoài ra, học sinh không mắc bệnh truyền nhiễm, không mắc bệnh bẩm sinh nguy hiểm, học sinh không có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nhà trường cho biết có hai đợt tuyển sinh là tháng 1-8 và tháng 11-12.

Năm 2024, Sở GD&ĐT Hà Nội không cho phép các trường tư thục được tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng mà chỉ được xét học bạ hoặc sử dụng điểm thi vào lớp 10 công lập. Phương án xét học bạ được tất cả các trường áp dụng, đồng thời có hơn 40 trường sử dụng thêm kết quả thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội. Tuy nhiên, trên thực tế, các trường vẫn tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hoặc kết hợp phương thức phỏng vấn, xét tuyển tài năng để đảm bảo chất lượng đầu vào.

