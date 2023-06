“Cha mẹ đừng kỳ vọng quá lớn vào một khóa tu mà có thể thay đổi cuộc đời của con”

Vừa qua, dư luận xôn xao thông tin về một bà mẹ ở Hà Nội đăng tải hình ảnh con trai đi khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai nhưng bị bạn đánh gây chấn thương phần mềm. Thông tin này đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng về việc có nên cho con tham gia các khóa tu hay đi trại hè trong mỗi dịp nghỉ hè.

Chuyên gia tâm lý giáo dục Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Giám đốc Học viện Thành Công đã có trao đổi xung quanh vấn đề này.

Thông tin chị G.N.N. chia sẻ trên mạng xã hội.

Thưa ông, ông nhận định như thế nào về sự việc bạo lực xảy ra tại khóa tu trong chùa Cự Đà vừa qua?

Số liệu mới nhất của Bộ GD&ĐT cho thấy trong một năm học, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Trung bình, cứ 5.200 học sinh lại có một vụ đánh nhau.

Như vậy chúng ta thấy, trường hợp bạo lực tại chùa Cự Đà không phải là trường hợp duy nhất, điều này có thể sảy ra ở bất cứ môi trường nào chứ không chỉ riêng trong khóa tu của chùa Cự Đà.

Việc lựa chọn tu nhà hay tu chùa, hay tham gia bất cứ chương trình trại hè nào thì quý phụ huynh luôn ghi nhớ đó là: Tính phù hợp mới là điều quan trọng nhất.

Cần phải xác định rằng, đã để con tham gia các hoạt động trải nghiệm để trưởng thành thì cần phải chấp nhận điều kiện không thể đầy đủ như ở nhà. Tuy nhiên, để giảm thiểu mọi rủi ro cho con phụ huynh cần quân tâm đến việc chọn tổ chức đáng tin cậy: Lựa chọn một tổ chức khóa tu có uy tín, có kinh nghiệm và đã đạt được các chứng chỉ, giấy phép cần thiết.

Hãy tìm hiểu về đội ngũ giảng viên và nhân viên trong khóa tu. Đảm bảo rằng họ có đủ kinh nghiệm, có kiến thức về cấp cứu và biết cách quản lý các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, xem xét tỷ lệ học sinh-giáo viên để đảm bảo sự chăm sóc và giám sát tốt cho trẻ.

Cung cấp thông tin y tế chi tiết về trẻ cho tổ chức khóa tu, bao gồm bất kỳ vấn đề sức khỏe đặc biệt hay dị ứng nào, kiểm tra an ninh và địa điểm: Đảm bảo rằng địa điểm và nơi lưu trú của khóa học là đáng tin cậy và an toàn. Kiểm tra các biện pháp bảo mật, an ninh và giám sát, cũng như các tiện nghi và điều kiện sống hàng ngày để đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ.

TS tâm lý giáo dục Vũ Việt Anh.

Giao tiếp và tham gia của phụ huynh: Liên hệ chặt chẽ với tổ chức khóa tu và tham gia vào quá trình chuẩn bị và theo dõi. Gửi và nhận thông tin liên quan đến trẻ, yêu cầu báo cáo hàng ngày và tham gia vào các buổi họp phụ huynh để được cập nhật về tiến trình và tình hình của trẻ.

Chuyên gia đánh giá sao về thực trạng các khóa tu ngày nay? Có ý kiến cho rằng, các khóa tu, trại hè là "hành xác". Ông nhận định như thế nào về điều này?

Nhận định về các khóa tu, trại hè là "hành xác" là một đánh giá chủ quan, phiến diện, trong hàng trăm hóa tu, trại hè trong mỗi dịp hè này đã khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động này trong đời sống nhân dân.

Các chương trình này đều xuất phát từ những mong muốn tốt đẹp, đó là giúp các bạn trẻ phát triển toàn diện hơn, phát triển tư duy và những kỹ năng xã hội để sẵn sàng đối phó với những biến động của cuộc sống. Lấy ví dụ về khóa tu mùa hè, đây là một chương trình có lịch sử lâu dài, với triết lý giáo dục.

Có những điều học tập và rèn luyện dành cho thanh thiếu niên trong các khóa tu là giữ giới đã phát nguyện, mở rộng lòng thương,tôn trọng sự sống, trau dồi trí tuệ tôn trọng sự thật, trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm...

Ngoài ra các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cũng được đưa vào trong các chương trình này. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ, chắc chắn không tránh khỏi chất lượng các khoa tu sẽ không được đồng đều, phụ huynh cần tỉnh táo khi lựa chọn.

Để đảm bảo con của bạn có được những ý nghĩa tích cực khi tham gia khóa tu ngày hè, cha mẹ nên lưu ý những điều gì, thưa ông?

Nghiên cứu và lựa chọn tổ chức uy tín: Trước khi đăng ký con tham gia khóa tu, hãy nghiên cứu về tổ chức tổ chức khóa tu và đảm bảo rằng nó có uy tín và đáng tin cậy. Tìm hiểu về quy trình, chương trình và các hoạt động của khóa tu để đảm bảo phù hợp với giá trị và mục tiêu mà bạn mong muốn cho con.

Gặp gỡ và trò chuyện với người điều hành khóa tu: Trước khi quyết định, hãy gặp gỡ và trò chuyện với người điều hành khóa tu để hiểu rõ hơn về phương pháp giảng dạy, quy tắc và các hoạt động. Hãy đảm bảo rằng các giá trị và phương pháp giáo dục của tổ chức phù hợp với bạn và đáp ứng mong đợi của bạn.

Đặt mục tiêu rõ ràng: Trước khi cho con tham gia khóa tu, hãy xác định rõ mục tiêu mà bạn muốn con đạt được. Có thể là sự phát triển cá nhân, kỹ năng xã hội, giáo dục văn hóa, hay tăng cường kiến thức. Điều này giúp bạn chọn được khóa tu phù hợp và theo dõi tiến trình phát triển của con.

Thảo luận với con: Trò chuyện với con về việc tham gia khóa tu và lắng nghe ý kiến của con. Hãy đảm bảo rằng con hiểu và đồng ý với việc tham gia khóa tu và có niềm đam mê với hoạt động được tổ chức.

Theo dõi và tương tác: Liên tục theo dõi tiến trình và hoạt động của con trong khóa tu. …

Đánh giá sau khóa tu: Sau khi con hoàn thành khóa tu, hãy thảo luận và đánh giá cùng con về trải nghiệm của mình. Điều này giúp con hiểu thêm về những gì đã học được và có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Cha mẹ đừng kỳ vọng quá lớn vào một khóa tu mà có thể thay đổi cuộc đời của con, mà cần xác định rằng, giáo dục và rèn luyện là việc làm thường xuyên liên tục, học tập trọn ơời nên cha mẹ cần chịu trách nhiệm 100% về tương lai con của mình. Mỗi đứa trẻ đều là một phiên bản đặc biệt và khác biệt, cần tìm phương pháp huấn luyện phù hợp để con phát triển tốt nhất, phát huy đầy đủ các tiềm năng sãn có. Hãy coi các khóa tu, trại hè là một cú hích, giúp con có động lực thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn, như vậy sẽ nhẹ nhàng về mặt tâm lý.

Vậy, theo ông, cơ quan quản lý như thế nào trong việc giữ an toàn cho trẻ trong các khóa tu, trại hè?

Theo tôi, các cơ quan quản lý cần đặt ra tiêu chuẩn và quy địn tiêu chuẩn và quy định rõ ràng về chất lượng giáo dục, an toàn và phát triển của các trại hè và khóa tu. Điều này bao gồm việc thiết lập các quy định về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, an ninh, sức khỏe và quản lý rủi ro.

Kiểm tra và giám sát: Cần có cơ quan chuyên trách để kiểm tra và giám sát các trại hè và khóa tu. Các cơ quan này sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng các hoạt động diễn ra theo đúng quy định và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Đào tạo và chứng chỉ: Cung cấp đào tạo và chứng chỉ cho các tổ chức và cá nhân tổ chức các trại hè và khóa tu. Điều này giúp đảm bảo rằng những người làm việc với trẻ em được có đủ kiến thức và kỹ năng để quản lý và giám sát các hoạt động.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cha-me-ung-ky-vong-qua-lon-vao-mot-khoa-tu-ma-co-the-thay-oi-cuoc-oi-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cha-me-ung-ky-vong-qua-lon-vao-mot-khoa-tu-ma-co-the-thay-oi-cuoc-oi-cua-con-a613483.html