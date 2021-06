Cầu thủ Đức Huy đăng đề ôn tốt nghiệp lên Facebook, hóa ra chính anh xuất hiện trong đó!

Đề ôn tập môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT có "nhắc nhẹ" đến cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam tạo hứng thú, giảm bớt áp lực căng thẳng cho các bạn học sinh.

Những năm vừa qua, việc các thầy cô giáo sử dụng hình ảnh của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam để đưa vào đề thi, đề kiểm tra cho các bạn học sinh dường như không còn quá xa lạ. Thậm chí vào thời điểm đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, một loạt các đề thi học kỳ môn Ngữ văn đã đưa hình ảnh của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển bóng đá quốc gia làm ngữ liệu cho câu hỏi nghị luận, trở thành "trend" được hội học trò khoe khắp các trang mạng xã hội.

Đội tuyển Bóng đá Việt Nam từng nhiều lần xuất hiện trong đề thi, đề kiểm tra của học sinh.

Việc đề thi, đề kiểm tra hay ôn tập đưa ra yêu cầu cho học sinh luận bàn về các hiện tượng có thật của đời sống xã hội ngày càng trở nên quen thuộc, đem lại hứng thú cho teen, góp phần đưa việc học trên sách vở tới gần với cuộc sống.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp lại một đề ôn tập môn tiếng Anh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đáng chú ý, trong đề ôn tập này có một câu hỏi với nội dung:

Question 7. "If we meet UAE again at My Dinh stadium, I will open Tran Duc Bo music_____full volume", said Pham Duc Huy.

A. in

B. of

C. at

D. on

Được biết, câu hỏi này xuất phát từ một bình luận của cầu thủ Đức Huy trên mạng xã hội. Cụ thể, trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE vào ngày đêm 15/6 vừa qua, nhiều cư dân mạng Việt Nam cho rằng rất có thể âm nhạc mà cổ động viên UAE mang tới đã phần nào ảnh hưởng tâm lý của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Thậm chí các khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ cũng phải gật gù công nhận "như đang đi concert âm nhạc của UAE" hay "nhỡ nhấn vào kênh âm nhạc của đội bạn" khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Trước câu chuyện này, chính cầu thủ có mặt tại sân vận động là "quàng tử" Đức Huy cũng lên tiếng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Đức Huy đã để lại bình luận: "Về sân Mỹ Đình! Mở nhạc Trần Đức Bo max volume".

Chỉ với bình luận ngắn gọn, Đức Huy khiến dân tình được phen cười nghiêng ngả khẳng định "chiêu trò" của nam cầu thủ chắc chắn sẽ hiệu quả, bởi giọng hát của Trần Đức Bo luôn khiến người nghe phải "gục ngã".

Mới đây, cầu thủ Đức Huy cũng đã đăng tải hình ảnh chụp đề ôn thi này trên Facebook cá nhân. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú khi câu nói của Đức Huy trở nên "viral" nhanh đến vậy.

- Quàng tử rất ít khi lên tiếng, mà đã lên tiếng câu nào là "đỉnh" câu đó.

- Bàn thắng không đi vào sách giáo khoa thì câu nói cũng đi vào bài kiểm tra.

- Đáp án đúng là C phải không mọi người?

Các đồng đội của Đức Huy cũng để lại nhiều bình luận liên quan đến đề ôn tập này.

