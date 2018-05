Các trường điểm "nóng" nhất quận 4 công bố kế hoạch tuyển sinh

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 12:23 PM (GMT+7)

UBND quận 4- TP HCM vừa chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019. Theo đó, Trường THCS Vân Đồn- ngôi trường điểm nóng nhất quận 4 sẽ tuyển sinh lớp 6 trên cơ sở xét tuyển trên căn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường và xét trên số học sinh tiêu biểu của các trường tiểu học

Cụ thể, theo kế hoạch tuyển sinh của quận 4, do Trường THCS Vân Đồn có quy mô nhỏ, nằm trên địa bàn lân cận nhiều phường, và đang trên lộ trình xây dựng trường học tiên tiến theo xu thế hội nhập nên hội đồng tuyển sinh quận 4 sẽ tuyển sinh lớp 6 vào trường này trên cơ sở xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường và xét tuyển trên số học sinh tiêu biểu của các trường tiểu học.

Năm học 2018-2019, quận 4 có 14 trường mầm non công lập, 9 trường mầm non tư thục, 9 nhóm, lớp độc lập tư thục, 14 trường tiếu học công lập, 1 trường tiếu học tư thục, 6 trường THCS công lập.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4)

Do địa bàn quận 4 có diện tích nhỏ nhất thành phố nên việc tuyển sinh mầm non trẻ 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6 được thực hiện theo 3 cụm trường lớp tương ứng 3 cụm dân cư như sau:

Cụm 1 (gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5)

- Mầm non:

+ Công lập: Trường Mầm non 2, Trường Mầm non 3, Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành.

+ Tư thục: Mầm non Khánh Hội, Mầm non Ngôi Nhà Ong, Mầm non Việt Mỹ, Mầm non tư thục Chú Gấu Nhỏ, Mầm non tư thục Sơn Ca, Mầm non Mặt Trời Nhỏ, Lớp mẫu giáo Tuổi Xanh 3, Lớp mẫu giáo Vàng Anh, Nhóm trẻ Baby, Lớp mẫu giáo Baby, Nhóm trẻ Họa Mi.

- Tiểu học: Nguyễn Huệ 1, Đoàn Thị Điểm, Vĩnh Hội, Nguyễn Huệ 3, Đặng Trần Côn.

- THCS: Nguyễn Huệ, Quang Trung.

Cụm 2 (gồm các phường 6, 8, 9, 10, 12)

- Mầm non:

+ Công lập: Mầm non 6, Mầm non 8, Mầm non 9, Mầm non 10, Mầm non 12, Mầm non Sao Mai 12.

+ Tư thục: Mầm non Thiên Thần Nhỏ, Nhóm trẻ Tuổi Ngọc.

- Tiểu học: Lý Nhơn, Nguyễn Văn Trỗi, Bạch Đằng

- THCS : Chi Lăng, Vân Đồn.

Cụm 3 (gồm các phường 13, 14, 15, 16, 18)

- Mầm non:

+ Công lập: Mầm non Sao Mai 13, Mầm non 14, Mầm non 15, Mầm non 16, Mầm non 18.

+ Tư thục: Mẫu giáo Savio, Mẫu giáo Anh Việt Mỹ, Nhỏm trẻ phường 14, Lớp mẫu giáo ABC

- Tiểu học:

+ Công lập: Bến Cảng, Xóm Chiếu, Đống Đa, Tăng Bạt Hổ B, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Bình.

+ Tư thục: Anh Việt Mỹ.

- THCS : Khánh Hội A, Tăng Bạt Hố A.

(Các trường THCS được phân bổ tùy theo khả năng tiếp nhận)

Cụ thể tuyển sinh các bậc học như sau:

Tuyển sinh vào lớp 1: Số trẻ cư trú sinh năm 2012 (6 tuổi) tuyển sinh của quận 4 là 2.260 trẻ, trong đó thường trú 1.949 và tạm trú 311.

Tuyến sinh vào lớp 6: Số trẻ hoàn thành chương trình bậc tiếu học: 1.947 học sinh sẽ được phân bổ vào 6 trường THCS công lập và học sinh vượt tuổi theo quy định số phân bổ vào trường phố cập THCS Nguyễn Huệ và trường phổ cập THCS Chi Lăng.

Thời gian tuyển sinh cụ thể như sau:

Mầm non: Bắt đầu từ ngày 15-6 đến ngày 31-8-2018

- Tuyển sinh Nhà trẻ: từ ngày 15-6

- Tuyển sinh Mẫu giáo: từ ngày 2-7

Hồ sơ tuyển sinh: Giấy khai sinh và bản sao hộ khẩu của trẻ (nếu tạm trú phải có xác nhận của Công An phường: xác nhận tạm trú thực tế tại địa phương). Phiếu khám sức khỏe của trẻ. Hồ sơ đăng ký nhập học (mẫu của trường).

Tiểu học: Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 1-7 và được công bố đồng loạt vào ngày 31-7.

* Thu nhận đợt 1: Từ ngày 20-6 dến ngày 30-6: UBND 15 phường nhận giây báo vào lớp 1 của trẻ thường trú trong quận và phát đến từng hộ gia đình. Các trường tiếu học tiếp nhận hồ sơ đợt 1: từ ngày 2-7 đến ngày 5-7.

*Thu nhận đợt 2: Từ ngày 3-7 đến ngày 5-7: Phòng GD-ĐT quận sẽ tiếp nhận và phân bố số trẻ tạm trú, trẻ chưa có giấy gọi, nộp trễ hạn và xét nguyện vọng của phụ huynh các trường còn chỉ tiêu tuyển sinh. Giấy báo sẽ được phát vào ngày 11-7 tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục.

Ngày 31-7 các trường công bô kết quả tuyển sinh.

Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 15-6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15-7

Hồ sơ học sinh đã học lớp 5 ở ngoài quận có hộ khẩu tại quận 4 xin học lớp 6 nộp tại Phòng GD-ĐT quận 4.

Dự kiến 6-6 Trường THCS tại quận 4 sẽ tiếp nhận học sinh đang học tiếng Anh tăng cường của các trường tiếu học trên địa bàn quận 4.