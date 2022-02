Bố mẹ tuyệt đối không nắm bàn tay con khi qua đường, đây mới là vị trí cần nắm

Nhiều người có thói quen nắm bàn tay khi đi qua đường để cho an toàn, tuy nhiên đây lại là sai lầm nghiêm trọng.

Cách đây không lâu, dư luận Trung Quốc ở Thâm Quyến không ngừng xôn xao và tranh luận về một vụ tai nạn giao thông mà đáng tiếc thay, nạn nhân là một em bé vẫn còn rất nhỏ, khoảng 4 tuổi.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, em bé đang đi bộ với mẹ và muốn sang đường, mặc dù người mẹ đã nắm chặt tay con và qua tới bên kia đường an toàn nhưng em bé bất ngờ rút tay và chạy theo hướng ngược lại.

Cùng lúc này, một chiếc xe tải đi tới đã không xử lý kịp và đâm vào khiến em bé tử vong. Nhiều người đổ lỗi cho bà mẹ quá vô tâm không coi sóc con kỹ lưỡng. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là chị đã làm sai cách - người mẹ đã nắm bàn tay con - một phần nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Nhiều vụ tai nạn khác xảy ra với lỗi tương tự. Khi đứa trẻ bất ngờ chạy thì sức của mẹ hay cha cũng không kịp phản ứng.

Đây là lý do mà Cục quản lý giao thông (Bộ công an Trung Quốc) đã đưa ra lời cảnh báo, kèm một số nguyên tắc an toàn. Điều đầu tiên chính là khi dắt trẻ sang đường hoặc đi trên đường, phụ huynh tuyệt đối không nắm bàn tay trẻ mà phải nắm ở phần cổ tay.

Chi tiết rất nhỏ này tạo nên sự khác biệt rất lớn vì khi nắm ở vị trí cổ tay, trẻ sẽ rất khó để giật tay ra. Trong khi, nắm lòng bàn tay hoặc để trẻ túm tay mình thì trẻ rất dễ vùng ra.

Đây chính xác là một bài học vô cùng đắt giá đối với mọi người làm cha, làm mẹ. Trẻ nhỏ, nhất là trẻ trong độ tuổi từ 3 – 5 tuổi thường rất hiếu động nhưng lại chưa ý thức nhiều đến sự nguy hiểm ở xung quanh nên rất dễ gặp tai nạn nếu cha mẹ không để mắt tới.

Thực tế là rất nhiều trường hợp tai nạn đều có thể tránh được nếu như phụ huynh ghi nhớ những nguyên tắc sau đây.

Tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn giao thông

Đừng chỉ vì tranh thủ vài giây ngắn ngủi mà bố mẹ đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng của con em mình. Đèn đỏ dừng lại, đèn vàng đi chậm và chờ đợi, đèn xanh mới được di chuyển. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất nhưng rất nhiều người chỉ vì muốn đi nhanh hơn một chút mà đã phớt lờ nguyên tắc này.

Không để trẻ tự chơi trên đường

Do có thân hình nhỏ bé nên trẻ em thường rất dễ rơi vào "điểm mù" của các phương tiện giao thông. Chính vì thế bố mẹ không nên để tự con chơi trên đường, bãi giữ xe, các khu vực thường xuyên có xe qua lại.

Dù là những chiếc xe đang đậu cũng có thể gây nguy hiểm

Năm 2016, một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khiến một bé gái 2 tuổi tử vong tại chỗ. Khi xem lại CCTV, rất nhiều người đã ngay lập tức chỉ trích người phụ nữ đi cùng bé gái bởi cô quá chủ quan, trong lúc dẫn trẻ ra đường thì mắt lại liên tục dán vào màn hình điện thoại. Thời điểm đó chiếc xe ô tô đang đỗ bên lề đường bất ngờ di chuyển và cán qua người cô bé.

Không cho trẻ thò tay chân, đầu ra ngoài xe ô tô

Một cậu bé 13 tuổi ở tỉnh Chiết Giang cùng gia đình di chuyển trên đường đã thò đầu ra bên ngoài nóc xe. Khi chiếc xe đi ngang thanh chắn giới hạn chiều cao, cậu bé đã đập đầu vào thanh sắt và tử vong ngay tại chỗ.

Tuy nhiên ngay cả khi không va phải thanh chắn này, việc cho trẻ thò đầu, tay hoặc chân ra ngoài cửa sổ, nóc xe, cũng là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Trẻ có khả năng bị những chiếc xe đang đi trên đường va quẹt phải hoặc phần cửa sổ trên nóc xe có thể biến thành "lưỡi dao" sắc ngọt khiến cho trẻ bị tổn thương.

