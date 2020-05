Bộ GD&ĐT nói gì về việc học sinh đi học trở lại phải đeo khẩu trang, che tấm chắn, lớp học không bật điều hòa?

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 08:04 AM (GMT+7)

Mấy ngày qua học sinh đi học trở lại phải đeo khẩu trang, che tấm chắn, lớp học không bật điều hòa trong thời tiết nắng nóng khiến phụ huynh lo lắng.

Từ đầu tuần, nhiều địa phương đồng loạt cho học sinh trở lại trường, nhiều nơi buộc trẻ nhỏ phải đeo khẩu trang, đội mũ có tấm chắn giọt bắn và không bật điều hòa trong điều kiện thời tiết nắng nóng…

Trước sự lo lắng của phụ huynh về sức khỏe của con em mình, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, không có yêu cầu học sinh trở lại trường phải đeo mũ chống giọt bắn, các địa phương nên cân nhắc để đưa ra khuyến cáo phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, đến thời điểm này, 63 tỉnh, thành phố có học sinh đi học trở lại; chủ yếu là học sinh THCS, THPT (khối lớp 9 và khối lớp 12 là chủ yếu).

Theo báo cáo của các địa phương, tỷ lệ học sinh đi học rất cao. Đối với bậc THPT là 99%, THCS là 97%. Điều này cho thấy, tỷ lệ học sinh đến lớp rất tốt.

Ông Độ khẳng định: Quan điểm của Bộ GD&ĐT rất rõ: Đã đi học phải bảo đảm an toàn. Vấn đề an toàn là phải căn cứ vào cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế để đánh giá. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ,TB&XH để hướng dẫn về bảo đảm an toàn.

Dựa trên ý kiến và khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản với 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong trường học. Trong đó có các tiêu chí cứng như: Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, có nước rửa tay, khử khuẩn, không tổ chức các hoạt động tập thể…

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, không có tiêu chí nào về việc đeo tấm kính chắn giọt bắn và cũng không có hướng dẫn nào phải đeo tấm chắn này.

“Đây là sự sáng tạo của các địa phương. Các địa phương nên làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn để bảo đảm an toàn sức khỏe của nhân dân nói chung và học sinh nói riêng. Nếu ngành Y tế có khuyến cáo đeo tấm chắn giọt bắn thì nên làm, còn chưa có thì các địa phương cân nhắc để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho hay.

