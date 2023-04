Bé trai 5 tuổi ngã quỵ trên sân do bệnh, giáo viên thờ ơ vì tưởng học sinh chơi trò giả chết

Daily Star đưa tin, bố mẹ của cậu bé Romeo Pierre Louis (5 tuổi) đã đệ đơn kiện nhà trường sau khi con trai qua đời tại Học viện Quốc tế Charter Oak tại West Hartford, Connecticut (Mỹ) vào tháng 4/2022, sau khi ngã quỵ vì bệnh tim hiếm gặp. Trong đơn kiện, họ cho rằng con trai có thể đã sống sót nếu tình trạng của cậu bé được phát hiện và xử lý sớm hơn.

Được biết, bạn học của Romeo đã cố gắng thông báo với giáo viên sau khi cậu bé ngã xuống đất khi đang chơi trò chơi. Tuy nhiên, các giáo viên lại nghĩ rằng Romeo đang chơi trò chơi giả chết – một trò chơi phổ biến với trẻ em ở đó.

Bố mẹ bé trai cho rằng con họ có thể đã sống sót nếu tình trạng của cậu bé được phát hiện và xử lý sớm hơn. Ảnh: wtic

Trên thực tế, bé trai 5 tuổi mắc chứng bệnh gọi là Hội chứng Brugada, có thể gây ra nhịp tim không đều. Các luật sư bào chữa cho nhà trường chưa đưa ra lập luận phản bác về cơ hội sống sót của Romeo sau khi ngã quỵ.

Có một sự chậm trễ kéo dài 9 phút từ lúc Romeo ngã quỵ đến khi giáo viên đến kiểm tra tình trạng của cậu bé rồi gọi xe cấp cứu. Khoảng 35 phút kể từ lúc Romeo bị ngã, một chiếc xe cấp cứu đã đến trường và đưa cậu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Connecticut. Đáng tiếc, cậu bé đã qua đời 2 ngày sau đó.

“Romeo đã gục xuống và nằm trên đất trong gần 10 phút mà không có bất cứ sự trợ giúp hay điều trị y tế nào dù một số giáo viên ở gần đó. Khi các giáo viên nhận ra Romeo không giả chết và cần được điều trị y tế khẩn cấp thì đã quá muộn, không thể cứu sống thằng bé được nữa”, đơn kiện của gia đình nêu.

Trong một báo cáo về vụ việc, một giáo viên nói với cảnh sát về việc một số học sinh đến gặp và kể về việc Romeo hành động kỳ lạ. Những học sinh khác sau đó nghi ngờ cậu bé đang không giả vờ ngủ mà thực sự bất tỉnh.

“Romeo cuối cùng qua đời do biến chứng tim. Một số bạn học đã nhận thấy sự bất thường của thằng bé và nhờ giúp đỡ. Đây là lý do vì sao chúng tôi luôn tuân theo nguyên tắc là hãy lắng nghe con mình. Chúng tôi rất đau lòng vì sự chậm trễ trong xử lý sau khi Romeo ngã xuống”, một trang web do bố mẹ bé trai lập ra thông tin.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/be-trai-5-tuoi-nga-quy-tren-san-do-benh-giao-vien-tho-o-vi-tuong...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/be-trai-5-tuoi-nga-quy-tren-san-do-benh-giao-vien-tho-o-vi-tuong-hoc-sinh-choi-tro-gia-chet-a571869.html