Bản hợp đồng dạy con đặc biệt của nữ diễn viên khiến con trai tự giác thu hút hàng nghìn like

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 01:00 AM (GMT+7)

Bản hợp đồng dạy con đáng yêu đã thu hút hàng nghìn lượt thích trên Instagram và nhận những bình luận hưởng ứng từ cộng đồng mạng.

Nếu bạn thấy khó khăn để có một cuộc nói chuyện cởi mở với con đang ở độ tuổi "nửa người lớn nửa trẻ con" thì cách giải quyết của nữ diễn viên Singapore Wong Li - Lin có thể là gợi ý phù hợp cho bạn. Trên trang cá nhân, cô đã chia sẻ một bản hợp đồng giữa cô và cậu con trai của mình lúc đó mới 11 tuổi, với mục đích để con có thái độ tốt hơn. Những "điều khoản" trong đó được đưa ra sau khi một cuộc trò chuyện dài giữa hai mẹ con.

Li - Lin Wong tâm sự: "Thật khó khi viết gì đó về bọn trẻ. Chúng có thể phản đối vì vi phạm quyền riêng tư, bạn bè chúng có thể theo dõi tôi.

Thay vì đe nạt bằng lời, Wong Li - Lin đưa ra các điều khoản cụ thể khiến con trai vui vẻ thực hiện.

Buổi tối sinh nhật Jonas, sau khi 2 mẹ con tôi thảo luận kĩ càng và chúng tôi thống nhất cùng kí tên vào một bản hợp đồng.

Cả 2 mẹ con tôi đều rất kì vọng vào kết quả đạt được của bản hợp đồng đó". Dưới đây là nội dung bản hợp đồng:

1. Có một tư duy cởi mở

2. Biết lắng nghe

3. Quan tâm đến mọi người xung quanh

4. Dám thử nghiệm những điều mới mẻ

5. Cố gắng đạt được kết quả tốt hơn mong đợi và luôn có sự chuẩn bị cho thử thách mới

Bản hợp đồng đặc biệt của nữ diễn viên khiến con trai tự giác nghe lời.

Nếu vi phạm những điều trong hợp đồng này, Jonas sẽ phải nhận hình phạt là không được sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính trong vòng một năm.

Tất nhiên, đứa trẻ thi thoảng vẫn có thể quên mất những gì đã ký kết. Vì vậy, cô Wong Li - Lin đã thêm vào một điều khoản khác: "Thỉnh thoảng nếu tôi quên, mẹ tôi có quyền nhắc nhở bằng cách vẫy ngón tay trỏ hoặc làm ám hiệu. Tôi sẽ lập tức thực hiện và mẹ không cần phải nhắc thêm lần nữa".

Giống như Wong Li - Lin, nhiều cha mẹ đã phải cố gắng hết sức để đưa con vào nề nếp bằng mọi cách, từ đe nạt tới dỗ dành. Do vậy, cha mẹ có thể áp dụng "Hợp đồng dạy con" để điều chỉnh trẻ. Cách thức thỏa thuận này nên thực hiện ngay từ khi trẻ bắt đầu đi học. Điều này khiến trẻ vui vẻ đi vào khuôn khổ mà không cảm thấy khó chịu hay áp lực.

Ví dụ, cha mẹ muốn con cư xử tốt hơn và có trách nhiệm với hành vi của mình, các thỏa thuận có thể đưa ra như: Sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi chơi; Không xem TV trong bữa ăn;…

Hợp đồng sẽ có hiệu quả hơn nếu tất cả thành viên trong gia đình cùng tham gia. Điều này khiến trẻ hiểu ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Đồng thời, khi trẻ thực hiện không đúng như cam kết, hình phạt chắc chắn cần phải thực hiện để trẻ hiểu, những hành vi chưa tốt sẽ có kết quả ra sao.

Wong Li - Lin (hay Li - Ling) khá nổi tiếng tại Singapore với các bộ phim như Masters of the sea, Rising Expectations, Love Me, Love Me Not...

Giống như Li - Lin, các bố mẹ có con ở độ tuổi "ẩm ương" đều phải cố gắng hết sức để đưa con vào nề nếp bằng mọi cách, từ đe nạt tới dỗ dành ngon ngọt. "Hợp đồng dạy con" như thế này nên bắt đầu từ những năm tiền dậy thì, trước khi các con trở thành người lớn và có thể "sải cánh bay xa". Không bao giờ là quá sớm để tạo ra một thỏa thuận với con vì biết đâu đấy, bạn có thể dạy chúng theo cách vừa vui vẻ vừa không tạo áp lực với con.

