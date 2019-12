Bạn biết bao nhiêu trong số 10 bức danh họa nổi tiếng này?

Đài CNN đã nhờ thuật toán của Google để định danh 10 bức tranh nổi tiếng được nhiều người quan tâm tìm kiếm.

Giờ đây, hàng trăm thậm chí đến hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng tỉ USD được đưa ra đấu giá ở các nhà đấu giá quốc tế. Tuy nhiên, đâu là được coi là bức tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Vì "nổi tiếng" là một thuật ngữ chủ quan, nên đài CNN đã dùng thuật toán của Google để xem những bức tranh nào đứng đầu kết quả tìm kiếm trên toàn thế giới trong 5 năm qua. Đài CNN đã so sánh hàng chục kiệt tác nổi tiếng, từ các tác phẩm kinh điển như "Mona Lisa", "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" hay bức danh họa đắt nhất mọi thời đại "Salavator Mundi- Chúa Cứu thế" cho đến các tác phẩm hiện đại hơn như "Nighthawks" và thậm chí là chùm tranh "Dog Playing Poker" của i Cassius Marcellus Coolidge...

Sau khi so sánh và cân nhắc, đây là 10 tác phẩm nghệ thuật được tìm kiếm nhiều nhất và có thể coi là nổi tiếng nhất mọi thời đại:

Mona Lisa - Leonardo da Vinci ( 1503-1519)

Mona Lisa luôn là bức tranh bí ẩn nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ảnh: CNN

Không có gì ngạc nhiên khi bức tranh nổi tiếng nhất thế giới thuộc về người phụ nữ bí ẩn với nụ cười mê hoặc. Bức danh họa hiện đã được trưng bày tại bảo tàng Louvre (Paris), Pháp) từ năm 1804 và hiện vẫn đang thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng hàng năm. Trước thế kỷ 20, các nhà sử học nói rằng bức tranh "Mona Lisa" được ít người ngoài giới yêu thích nghệ thuật biết đến. Tuy nhiên, đến năm 1911, một cựu nhân viên của bảo tàng Louvre đã ăn cắp bức chân dung và giấu nó trong hai năm. Sau vụ mất cắp, vị thế của bức tranh bắt đầu được nâng lên và nó bắt đầu được đại chúng biết đến.

The Last Supper (Bữa tiệc ly) - Leonardo da Vinci

(1495 đến 1498)

Bức bích họa "Bữa tiệc ly" đã sống sót kỳ diệu qua những cuộc chiến tranh tàn khốc. Ảnh: CNN

Danh họa Leonardo, biểu tượng của tinh thần Phục Hưng lại một lần nữa nằm trong được xướng tên trong danh sách này. Bức danh họa "The Last Supper"

Được vẽ trong thời đại mà hình ảnh tôn giáo vẫn là một chủ đề nghệ thuật chủ đạo, "The Last Supper" mô tả lần cuối cùng Chúa Giêsu bẻ bánh cùng với các môn đệ trước khi bị đóng đinh.

Bức tranh thực sự là một bức bích họa khổng lồ - cao 4,6 mét và rộng 8,8 mét, tạo nên một cảnh tượng đáng nhớ. Bức bích họa này hiện đang được lưu giữ ở tu viện Santa Maria delle Grazie (Milan, Ý).

Bức bích họa đã sống sót qua hai mối đe dọa thời chiến. Khi Pháp chiếm Milan hồi thế kỷ XVIII, quân lính của Napoléon đã phá hoại không thương tiếc bằng cách ném đá lên bích họa này.

Trước đó (thế kỷ XVII), một người vô ý thức ở nhà thờ còn nảy ra ý định đục một cánh cửa ra vào ở giữa bức tường, ngay vị trí chân của Chúa. Sau này, cánh cửa bị bít lại, nhưng phần chân Chúa phía dưới bàn (theo các bản vẽ ban đầu có tư thế bắt chéo như khi bị treo trên thánh giá) không được phục hồi lại.

Lần bức họa bị phá hoại nặng nề nhất là thời Đệ nhị Thế Chiến, khi nhà thờ bị ném bom và hư hỏng nặng.

The Starry Night (Đêm đầy sao) - Vincent van Gogh (1889)

Du khách đắm chìm trong "The Starry Night" của van Gogh. Ảnh: CNN

Bức tranh tương đối trừu tượng là ví dụ điển hình cho việc sử dụng những nét vẽ dày và sáng tạo của van Gogh. Màu xanh và màu vàng nổi bật của bức tranh và bầu không khí mơ màng, cuồng nhiệt đã thu hút những người yêu nghệ thuật trong nhiều thập kỷ.

Van Gogh đang sống trong một trại tị nạn ở Saint-Rémy, Pháp, đang điều trị bệnh tâm thần, khi anh vẽ "The Starry Night". Ông lấy cảm hứng từ góc nhìn từ cửa sổ phòng mình. Bức tranh hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (New York, Mỹ)

The Scream (Tiếng hét) - Edvard Munch (1893)

Bức danh Họa "The Scream" vẽ bằng phấn màu hiện đang được giữ tại Phòng trưng bày quốc gia Na Uy ở Oslo. Ảnh: CNN

Điều đặc biệt là "The Scream" có đến bốn phiên bản của cùng tác giả. Edvard Munch tạo ra bốn bản của "The Scream" trên các chất liệu khác nhau. Phòng trưng bày quốc gia Na Uy ở Oslo giữ một trong hai bức họa vẽ bằng thuốc màu (1893). Viện bảo tàng Munch giữ hai bản một bằng thuốc màu (1910) và một bản phấn màu. Bản thứ tư cũng vẽ bằng phấn màu (1895) được một người mua với trị giá 120 triệu USD tại cuộc bán đấu giá Mỹ thuật Ấn tượng và Hiện đại do tập đoàn Sotheby's tổ chức vào ngày 2-5-2012.

Giống như trường hợp của "Mona Lisa", chính việc bức tranh bị đánh cắp nhiều lần đã khiến nó nổi tiếng hơn. Vào năm 1994, bản đặt tại phòng trưng bày quốc gia ở Oslo đã từng bị đánh cắp nhưng nó đã được thu lại sau vài tháng. Vào năm 2004, một bản "The Scream" bị trộm từ viện bảo tàng Munch và đã được thu hồi hai năm sau đó.

Guernica - Pablo Picasso (1937)

Bức danh họa được cho là em út trong danh sách những bức danh họa nổi tiếng mọi thời đại. Ảnh: CNN

Đây là bức tranh được xuất hiện gần đây nhất trong danh sách này, và nó mô tả vụ đánh bom trên không của Đức vào thị trấn Guernica ở vùng Basque trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha. Bức tranh mang phong cách Picasso đặc trưng, miêu tả sự khủng khiếp của chiến tranh khiến nó trở thành một phần thiết yếu của văn hóa và lịch sử thế kỷ 20. "Guernica" đã được chuyển đến Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Metropolitan ở New York trong Thế chiến II để giữ an toàn. Tuy nhiên sau đó nó được mang trả lại bảo tàng Reina Sofía, Madrid, Tây Ban Nha vào năm 1981.

The Kiss (Nụ hôn) - Gustav Klimt (1907-1908)

Bức tranh miêu tả một đôi nam nữ hôn nhau, được vẽ trong sắc vàng và nhiều hình khối, với phông nền màu đồng. Ảnh: CNN

Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Gustav Klimt. Ông bắt tay vào thực hiện bức tranh vào năm 1907, năm đỉnh cao trong "thời kì hoàng kim" của Klimt. Tranh miêu tả một đôi nam nữ hôn nhau, được vẽ trong sắc vàng và nhiều hình khối, với phông nền màu đồng.

Klimt có cảm hứng đặc biệt với các phụ nữ tóc đỏ, và do đó người ta không hề ngạc nhiên khi nhân vật nữ trong "the kiss" có mái tóc màu đỏ. Bức tranh được vẽ với kích thước như người thật. Hiện kiệt tác này đang được trưng bày tại Bảo tàng Thượng Belvedere (Vienna, Áo).

Girl With a Pearl Earring (Cô gái đeo hoa tai ngọc trai) - Julian Vermeer (1665)

Bức tranh hấp dẫn này thường được so sánh với "Mona Lisa". Ảnh: CNN

Bức tranh hấp dẫn này thường được so sánh với "Mona Lisa"."Girl With a Pearl Earring" mô tả chân dung của một cô gái trẻ nhìn nghiêng, quấn khăn xếp màu xanh da trời, với trung tâm là chiếc khuyên tai bằng ngọc trai lớn. Bức tranh được vẽ từ chất liệu sơn dầu. Bức tranh hiện đang nằm ở bảo tàng Mauritshuis (The Hague, Hà Lan). "Girl With a Pearl Earring" cũng là nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tracy Chevalier, tác phẩm này sau đó đã được chuyển thể thành bộ phim.

The Birth of Venus (Sự ra đời của thần Vệ Nữ) - Sandro Botticelli (1485)

Bức tranh "The Birth of Venus" luôn làm say đắm du khách. Ảnh: CNN

Bức tranh cổ nhất trong top 10, "The Birth of Venus" miêu tả thần Vệ Nữ đứng trên một mảnh vỏ sò với vẻ đẹp tiêu chuẩn của thời kỳ Phục hưng. Bức tranh hiện đang được trưng bày tại triển lãm Uffizi (Florence, Ý).

Sandro Botticelli vẽ bức tranh trên vải thay vì phiên bản bằng gỗ phổ biến hơn sau này. Thời đó, ảnh khoả thân rất hiếm, vì vậy, thật táo bạo khi tuyệt tác này xuất hiện với thần Vệ Nữ khỏa thân hoàn toàn với mái tóc dài bồng bềnh tuyệt đẹp.

Las Meninas (Quần thần) - Diego Velázquez (1656)

Sự phức tạp của tác phẩm đã mê hoặc các nhà phê bình nghệ thuật và công chúng trong nhiều thế kỷ. Ảnh: CNN

"Las Meninas" không chỉ là bức tranh nổi tiếng nhất của Diego Velázquez. Sự phức tạp của tác phẩm đã mê hoặc các nhà phê bình nghệ thuật và công chúng trong nhiều thế kỷ.

Bức họa sáng tác năm 1656 này được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên vải hình chữ nhật có kích thước rất lớn 318cm x 276cm.

Bức tranh "Las Meninas" khắc họa hình ảnh một buổi vẽ tranh chân dung gia đình hoàng gia Tây Ban Nha dưới thời trị vì của đức vua Felipe IV trong phòng vẽ của Diego Velázquez tại cung điện Madrid.

Với sự xuất hiện của 12 nhân vật, kết cấu phức tạp và bí ẩn của bức họa đã dấy lên nhiều hoài nghi về ranh giới giữa thực tế khách quan và biểu đạt chủ quan của tác giả cũng như mối quan hệ giữa người xem và các nhân vật trong tranh.

"Las Meninas" hiện được lưu giữ và trưng bày tại Museo del Prado, bảo tàng quốc gia của Tây Ban Nha tại Madrid.

Creation of Adam (Chúa tạo ra Adam) - Michelangelo (1508- 1512)

Creation of Adam nằm trên trần hà nguyện Sistine (Thành phố Vatican). Ảnh: CNN

Bức tranh mô tả về một giai thoại trong Sách Sáng thế, khi Chúa thổi hồn và tạo ra Adam - con người đầu tiên trên thế giới.

Bên cạnh những giá trị về mặt hội họa, ý nghĩa của bức tranh cũng gây ra khá nhiều tranh cãi trong giới nghệ thuật. Nổi bật trong số đó là ý tưởng về việc Michelangelo đã dựa trên nền tảng cấu trúc giải phẫu của con người để làm nên bức tranh này.

Bức tranh hiện vẫn nằm trên trần nhà nguyện Sistine (Thành phố Vatican). Trước đây, trần nhà nguyện Sistine đã bị mờ đi do hàng thế kỷ tiếp xúc với khói nến, và những tác nhân bên ngoài. Vào năm 1989, trần nhà được các nghệ nhân phục hồi và mọi người đã rất sốc khi được nhìn thấy màu sắc thật và những chi tiết đã bị che dấu sau nhiều thế kỷ.

