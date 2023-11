9 quy tắc dạy con bất di bất dịch đáng để học hỏi của vợ chồng công nương Kate Middleton

Hoàng tử William và công nương Kate Middleton có 3 người con là George, Charlotte và Louis. Đối với cặp cha mẹ hot nhất nước Anh, tôn chỉ dạy con của họ có vẻ khó khăn hơn bởi họ thuộc dòng dõi hoàng gia và làm thế nào để nuôi dạy những đứa trẻ sau này trở thành người lịch thiệp, có trái tim nhân hậu và ứng xử theo phong cách hoàng gia đồng thời vẫn được vui chơi và lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.

William và Kate luôn có nguyện vọng nuôi dạy con cái "bình thường" nhất có thể. Vì vậy, họ vô cùng chú tâm vào quá trình lớn lên của con - không giống những thành viên Hoàng gia trước đây, những người phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên và bảo mẫu.

Cặp vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge thường xuyên đưa đón con đi học và thích dành thời gian ý nghĩa bên con như nấu ăn, nướng bánh và chơi đùa trong vườn bất cứ khi nào họ có thể. Nhưng Kate và William cũng rất nghiêm khắc trong các trường hợp cần thiết. Theo một nguồn tin, họ đặt ra một quy tắc trong nhà yêu cầu tất cả đều phải tuân thủ.

Lúc chơi đùa hay nói chuyện nghiêm túc, William và Kate đều cúi người vừa tầm với con

Dưới đây là 1 số bí quyết dạy con điển hình mà cặp đôi hoàng gia đã chia sẻ:

1. Kỉ luật con bằng "thời gian chờ"

Kate chia sẻ, mỗi khi con mắc lỗi, cô thường áp dụng biện pháp kỉ luật bằng "thời gian chờ". Ví dụ, nếu George nghịch ngợm hoặc la hét tức giận, Kate sẽ phạt bé ngồi 1 góc trong phòng và chơi 1 món đồ chơi nhẹ nhàng nào đó giúp con bình tĩnh lại.

2. Cúi xuống ngang tầm khi nói chuyện, vui chơi cùng con

Nếu để ý, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là những hành động khá quen thuộc của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton mỗi khi nói chuyện hay chơi đùa cùng con. Bởi không chỉ thấu hiểu, vợ chồng hoàng tử Anh còn cố gắng ngang tầm với 2 con bằng cách cúi người xuống để có cùng tầm nhìn với chúng.

Bà Patti Wood, chuyên gia ngôn ngữ hình thể, chia sẻ: "Hành động này của họ cho thấy 2 con mới là tâm điểm đáng chú ý đầu tiên của bố mẹ bất kể lúc đó có bao nhiêu chiếc camera đang hướng vào chăng nữa". Cúi xuống ngang hàng để con có thể nhìn thấy bố mẹ vừa chứng tỏ sự tôn trọng với con cái, vừa giúp truyền đạt thông tin tới trẻ hiệu quả hơn.

3. Cái chạm của mẹ

Khi thấy con quấy khóc, công nương Kate sẽ đặt nhẹ tay lên đầu chúng. Cách làm này rất đơn giản, nhưng cái chạm của mẹ có thể giúp trẻ cảm thấy được xoa dịu.

TS Rebecca Chicot, chuyên gia về nuôi dạy và phát triển trẻ em, nhận xét: "Cô ấy rất giỏi trong việc tạo ra những hành động tiếp xúc ấm áp. Chạm nhẹ vào đầu lũ trẻ là cách kết nối rất hiệu quả".

Công nương Kate đặt nhẹ tay lên đầu con để xoa dịu chúng.

4. Không la hét, quát mắng con

Một nguồn tin nói với The Sun: "Việc la hét, quát mắng bọn trẻ là điều hoàn toàn không được cho phép và mọi hành động hét vào mặt nhau đều được tìm cách loại bỏ tức thì".

Thay vì phạt lũ trẻ đứng ngoài bậc thang hoặc nhốt trong phòng, Kate và William sẽ nói chuyện với chúng trên sofa. Nguồn tin giải thích: "Bé nào nghịch ngợm sẽ được Kate hoặc William kéo ra khỏi chỗ chúng xô xát hoặc gây rối. Sau đó, họ nói chuyện với con một cách bình tĩnh. Mọi chuyện đều được giải thích và vạch ra hậu quả. Họ không bao giờ quát con".

5. Bật nhạc để "chế ngự" cơn giận của con

Đây là biện pháp giúp làm dịu cơn tức giận, ương bướng của con mà mẹ Kate đang áp dụng. Công nương Anh thường bật bản nhạc trống vui nhộn mang phong cách châu Phi cho hoàng tử George nghe mỗi khi cậu bé tỏ ra tức giận, la hét. Đây là bản nhạc yêu thích của cậu bé nên rất hữu ích để Kate chế ngự cơn giận của con mà không phải tốn quá nhiều công sức.

6. Mỉm cười, giao tiếp bằng mắt với con

Đôi mắt vốn được xem là cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào đôi mắt của con, cha mẹ có thể "chạm" tới nơi sâu nhất của tâm hồn trẻ. Đôi mắt không biết nói dối. Vì vậy bằng cảm nhận và trực giác của mình, cha mẹ sẽ hiểu trẻ đang nghĩ gì. Hiểu được điều đó nên Hoàng tử William và Công nương Kate luôn cố gắng mỉm cười khi tương tác với các con và trao cho các con ánh mắt trìu mến, bày tỏ sự yêu thương con thông qua ánh mắt biết nói.

Bà Traci Brown, tác giả cuốn How to Detect Lies, Fraud and Identity Theft, cho hay: "Nhìn vào mắt con là cách để họ có thể kết nối thực sự với các con". Còn chuyên gia Cobb thì khẳng định: "Chỉ cần nhìn cách họ mỉm cười khi giao tiếp với bọn trẻ cũng đủ thấy niềm hạnh phúc và thích thú khi làm cha làm mẹ của họ".

7. Dạy con về đặc quyền và tầm quan trọng của việc cho đi

Cũng giống như công nương Diana nổi tiếng khi đưa cả hoàng tử William và Hoàng tử Harry đi thăm những nơi trú ẩn cho người vô gia cư, vợ chồng William và Kate cũng đã dạy con về tầm quan trọng của việc cho đi ngay từ khi còn nhỏ.

Vợ chồng công nương Kate đã tự làm những mẻ mì ống tươi tại nhà và đích thân tặng cho những người nghỉ hưu, những đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch Covid-19.

Vào tháng 4, cả ba đứa trẻ đã cùng cha mẹ tham gia vào chiến dịch Clap for Carers trên toàn quốc - một chiến dịch ủng hộ ngành y tế chống dịch của những quốc gia Châu Âu.

Có thể thấy, điều công nương Kate Middleton hướng tới cho các con không phải là những cậu ấm, cô chiêu đầy uy quyền mà chính là những công chúa, hoàng tử giàu lòng trắc ẩn và được sống hạnh phúc với chính lứa tuổi của mình.

8. Cương quyết không cho con ăn bù

Giống như tất cả các bậc cha mẹ, Kate và William không còn xa lạ với "trận chiến" bé ném thức ăn ra sàn nhà, bé lề mề hoặc nhõng nhẽo không chịu ăn. Để giải quyết trận chiến này, cặp đôi hoàng gia có 1 nguyên tắc đó là bé phải tự dọn sạch đồ ăn vương vãi hoặc phải cùng giúp bố mẹ dọn dẹp.

Tất nhiên, Kate sau đó cũng cương quyết không cho bé ăn thêm món gì nữa ngoại trừ sữa, bé phải chờ tới bữa sau mới được ăn tiếp. Đây là phương pháp "hẹn giờ" trong bữa ăn của bé, đã được đề cập đến trong nhiều phương pháp dạy con.

9. Hạn chế tặng quà

Hoàng tử William thẳng thắn chia sẻ "Đừng ai hỏi tôi về số quà mà George nhận được trong dịp sinh nhật. Cho quà trẻ con quá nhiều là tiếp tay cho chúng thêm ương bướng và khó bảo." Cặp cha mẹ hoàng gia muốn George and Charlotte nhận thức được những điều giá trị hơn là món quà vật chất.

