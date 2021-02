35 tỉnh, thành cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống COVID-19

Thứ Tư, ngày 03/02/2021 07:22 AM (GMT+7)

Tính tới thời điểm hiện tại, cả nước đã có 35 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng, chống COVID-19, trong đó có nghỉ Tết sớm.

Lai Châu: Sở GD&ĐT Lai Châu đã có công văn gửi các phòng giáo dục và các đơn vị trường trực thuộc thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo mới.

Điện Biên: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, các trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2.

Sơn La: Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 01/02 đến hết tết Nguyên đán.

Hà Giang: Học sinh mầm non, phổ thông, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 01/02 đến khi có thông báo tiếp theo.

Bắc Kạn: Học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh học từ ngày 30/1 đến hết ngày 16/2.

Thái Nguyên: UBND tỉnh Thái Nguyên đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 hết ngày 16/2 để phòng, chống dịch COVID-19.

Tuyên Quang: Học sinh các bậc học tại Tuyên Quang nghỉ học từ 1/2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Bắc Ninh: Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 01/02, thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tức ngày 16/02.

Vĩnh Phúc: UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép học sinh các cấp bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX, các trung tâm ngoại ngữ và tin học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo mới.

Quảng Ninh: Toàn bộ học sinh nghỉ đến hết ngày 31/1 (chủ nhật) để phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Sở GD&ĐT Quảng Ninh sẽ có thông báo tiếp theo.

Hải Phòng: UBND TP. Hải Phòng đã đồng ý cho học sinh các cấp từ mầm non tới THPT, học viên các TTGDTX, TT ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống được nghỉ học từ 29/1 cho đến khi có thông báo trở lại.

Hải Dương: Học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, các trường đại học nghỉ học từ 29/1 đến khi có thông báo lại.

Hưng Yên: Học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 01/02 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Hòa Bình: Ngành GD&ĐT cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2, cho đến khi có thông báo mới.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Hà Nội: Trẻ em, học sinh các trường học, các cơ sở giáo dục nghỉ học từ ngày 31/1 đến hết ngày 7/2 để phòng chống dịch COVID-19. Sau nghỉ phòng chống dịch, các trường sẽ nghỉ Tết 9 ngày liên tục, từ ngày 8/2 đến hết ngày 16/2.

Hà Nam: Ngày 2/2, UBND tỉnh Hà Nam có Công văn 292/UBND- KGVX về việc cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết 16/2 để phòng, chống dịch bệnh.

Thái Bình: Trẻ em và học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học trong toàn tỉnh nghỉ học từ 1/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Ninh Bình: Sở GD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau: Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX nghỉ Tết từ ngày 04/02 đến hết ngày 16/02.

Thanh Hóa: Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học chống dịch COVID-19 từ ngày 2/2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Ninh Thuận: Học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2 đến 16/2, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Gia Lai: Các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 30/01 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm.

Đắk Lắk: Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2 để phòng, chống dịch COVID-19. Các trường thực hiện chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Phú Yên: Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên đã có công văn thông báo cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 2/2.

Bình Định: Sở GD&ĐT Bình Định đã có công văn yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học từ ngày 3/2.

Đồng Nai: Ngày 2/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã cho phép học sinh nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch bệnh. Theo đó, trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 4/2 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

TP.HCM: Học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố dừng đến trường từ ngày 2/2, thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet.

Bình Phước: Để phòng, chống COVID-19, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước đã cho học sinh từ bậc Mầm non đến THPT và các cơ sở giáo dục toàn tỉnh nghỉ học bắt đầu 1/2, cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Bình Dương: Trẻ em, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Dương nghỉ học từ ngày 1/2 đến hết ngày 16/2.

Bà Rịa - Vũng Tàu: UBND tỉnh đã cho học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và GDTX (kể cả các trường, nhóm tư thục, các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng kiến thức) trên địa bàn tỉnh được nghỉ từ ngày 02/02 đến hết ngày 17/02.

An Giang: Học sinh (học viên) các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu ngày 2/2.

Đồng Tháp: Sở GD&ĐT đã thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021. Theo đó, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu từ ngày thứ Ba (ngày 2/2).

Vĩnh Long: Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 3/2.

Long An: Học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, học viên thuộc hệ giáo dục thường xuyên, học viên các trường nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Long An tạm nghỉ ở trường từ ngày 02/02 đến hết ngày 21/02.

Tiền Giang: UBND tỉnh Tiền Giang cho học sinh từ cấp học mầm non đến THPT, học viên thuộc hệ GDTX, học viên các trường nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết 16/2 để phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng dịch COVID-19 từ ngày 2/2.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/giao-duc/35-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-tam-nghi-hoc-de-phong-chong-covid-19-20210202212455132.htm