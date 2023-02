3 sai lầm dễ mắc phải của thí sinh thi THPT

TP.HCM có hơn 71.000 thí sinh dự thi TP.HCM có 71.479 thí sinh dự thi tại 114 địa điểm thi với gần 3.000 phòng thi. Trong đó, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 3.210 em (chiếm 4,49%), số thí sinh tự do thi để xét tuyển đại học và cao đẳng là 5.681 em, còn lại là các em vừa thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng. Để phục vụ cho kỳ thi, cùng với chín trường đại học, TP đã huy động hơn 12.000 người, trong đó có khoảng 10.000 cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra thi, chấm thi... Đến thời điểm này, Sở GD&ĐT TP đã phối hợp với các ban ngành như Công an TP, Sở GTVT, Sở Y tế, Sở Điện lực… chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi nghiêm túc, an toàn từ khâu tổ chức, đi lại, vận chuyển đề thi, cơ sở vật chất… Đồng thời, Sở cũng nhiều lần tập huấn rất kỹ cho cán bộ coi thi, lực lượng thanh tra, giám sát và nhân viên phục vụ thi. Các trường, giáo viên đã tổ chức ôn tập chu đáo và phổ biến chi tiết quy chế thi đến từng phụ huynh học sinh để sẵn sàng cho kỳ thi. Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM ______________________________ Với những trường hợp thí sinh bị ốm, tai nạn trong khi thi, Bộ GD&ĐT cũng lưu ý: Trường hợp nhẹ có thể điều trị tại phòng y tế điểm thi, không phải đến bệnh viện cấp cứu, trưởng điểm thi phải xin ý kiến trưởng ban coi thi quyết định cho hay không cho thí sinh làm bù thời gian gián đoạn tùy vào thực tế bài thi và thời gian gián đoạn.