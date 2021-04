3 điều nhỏ nhặt cha mẹ thường bỏ qua khi nuôi con, sau này lại hối tiếc

Thứ Tư, ngày 28/04/2021 01:00 AM (GMT+7)

Để ý tới những điều nhỏ nhặt sẽ giúp cha mẹ và con cái gắn kết hơn. Đặc biệt, cha mẹ sẽ không phải trải qua cảm giác hối tiếc khi thời thơ ấu của con đi qua.

Không cho con thứ con muốn mà chỉ cho con thứ con xứng đáng

Đây là quan điểm nuôi dạy con mà nhiều cha mẹ đang áp dụng. Họ muốn con mình không hư, con mình trở nên cứng rắn và trưởng thành. Tuy nhiên, trong hành trình lớn lên, tình yêu mà trẻ cảm nhận được mới là điều lớn nhất mà cha mẹ cần cho con thấy. Một sự nghiêm khắc cũng quan trọng, nhưng bên cạnh đó cần thiết phải giao thoa cả những động viên và bày tỏ tình yêu. Trẻ con có những thứ mà chúng muốn, đơn giản vì thích. Nhưng nếu cha mẹ chỉ luôn trao cho con thứ con xứng đáng thì con luôn trong trạng thái khát khao, mong muốn mà không được đáp ứng. Con sẽ cảm thấy mệt mỏi khi được trao thứ mà cha mẹ thấy con xứng đáng.

Không chụp ảnh cho con thời thơ bé

Nhiều cha mẹ bị sự bận rộn cuốn đi, thời gian ngắn ngủi bên con không đủ cho họ làm những việc "lặt vặt" như chơi cùng con, huống chi còn nói chuyện chụp ảnh cho con và chụp ảnh cùng con. Đây là điểm về sau dễ khiến nhiều cha mẹ thấy hối tiếc nhất. Hành trình con lớn lên mỗi ngày không thể lấy lại được. Vì thế, dù bận rộn biết bao nhiêu, bạn nên sắp xếp thời gian để sống chậm bên con.

Cho con ngủ riêng quá sớm

Đây cũng là điều nhiều cha mẹ cảm thấy nuối tiếc về sau. Cha mẹ nghĩ rằng cần cho con tách khỏi bản thân để con trở nên tự lập hơn. Nhưng thực tế, trẻ cần cảm giác an toàn trước khi sống tự lập. Và sống tự lập không phải chỉ là việc cho con ngủ riêng. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ dưới 3 tuổi cần được ôm ấp và ngủ cùng bố mẹ, điều đó trao cho trẻ cảm giác an toàn để bước vào một giấc ngủ sâu. Cảm giác không an toàn từ thời thơ ấu dễ khiến trẻ lớn lên luôn thấp thỏm lo âu, luôn cảm thấy cô đơn và đặc biệt khó gắn kết cùng bố mẹ.

