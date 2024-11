17 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng tốt nhất châu Á

QS World University Rankings là một trong các tổ chức xếp hạng đại học có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm và sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới bên cạnh bảng xếp hạng của THE (Anh) và Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc). QS xếp hạng đại học từ năm 2004 cùng THE, một năm sau khi thế giới lần đầu có bảng xếp hạng đại học toàn cầu do Đại học Giao thông Thượng Hải (sau này là Shanghai Ranking Consultancy) công bố. Trước đó, bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2024 của THE công bố hồi tháng 5 ghi nhận có 6 trường của Việt Nam, tất cả đều là gương mặt quen thuộc từ những năm trước gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Huế, Quốc gia TP.HCM, Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trong đó, tất cả đơn vị hoặc giữ nguyên vị trí hoặc tụt hạng so với năm trước sau khi THE thay đổi phương pháp xếp hạng.