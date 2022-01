YouTuber kiếm tiền tỷ, có 4 nút Vàng, 1 nút Kim Cương tuyên bố bỏ nghề vì lý do bất ngờ

Sau khi nhận được nút Kim Cương của YouTube, Nguyễn Thành Nam vừa tuyên bố sẽ lui về hậu trường.

Hồi tháng 9/2021, kênh YouTube Nờ Tờ Nờ (tên cũ là NTN Vlogs) của Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1994, quê Thái Bình) cán mốc 10 triệu người theo dõi, trở thành cá nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt nút Kim Cương YouTube, sau FAPtv và POPS Kids.

Sau nhiều tháng vắng bóng, Nguyễn Thành Nam vừa tung clip giới thiệu studio làm việc mới của nhóm sản xuất video. Anh cũng gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ. Thay vào đó, anh sẽ lùi về phía sau hậu trường để nhân viên làm việc. “Tôi muốn đứng sau hậu trường để toàn tâm toàn sức tập trung cho sứ mệnh của team mới trong những năm tiếp theo. Đã đến lúc tôi phải bắt đầu 1 chương mới", YouTuber nổi tiếng khẳng định.

Nguyễn Thành Nam bất ngờ tuyên bố sẽ giải nghệ

Trước thông báo của Nguyễn Thành Nam, nhiều khán giả tỏ ra hoài nghi về tính xác thực, bởi trước đây 9x quê Thái Bình từng nhiều lần tuyên bố sẽ "giải nghệ" hay “đây là video cuối cùng”, nhưng không lâu sau đó anh vẫn thản nhiên tái xuất.

Ngoài kênh Nờ Tờ Nờ với hơn 10 triệu lượt đăng ký, Nguyễn Thành Nam còn sở hữu các kênh: Mr Nam Gaming (1,5 triệu lượt đăng ký); Mr Nam Vlogs (hơn 1,8 triệu lượt đăng ký) và cuối cùng là NTN, tuy đã bị xóa nhưng cũng có hơn 1 triệu lượt đăng ký. Nguyễn Thành Nam là YouTuber người Việt đầu tiên sở hữu 4 nút vàng cho cả 4 kênh nội dung.

Năm 2016, Nguyễn Thành Nam cùng nhiều người liên quan đã bị cơ quan công an thành phố Hà Nội mời đến trụ sở làm việc vì đã dàn dựng, quay clip đóng giả khủng bố IS quăng bom nơi công cộng, gây hoang mang dư luận. Sau khi bị công an triệu tập, Nam đã nhận tội và cho rằng mục đích là để mọi người cảm thấy vui vẻ.

9x quê Thái Bình hiện sở hữu 4 nút Vàng, 1 nút Kim Cương và nhiều nút Bạc YouTube

Theo Socialblade, doanh thu ước tính của kênh Nờ Tờ Nờ là từ 148.000 USD – 2,4 triệu USD, tương đương từ 3,3 tỷ đồng – 55 tỷ đồng. Nhờ làm YouTube, Nguyễn Thành Nam xây căn nhà 4 tầng, giá trị 4 tỷ đồng giữa thành phố Thái Bình. Ngoài ra, 9X còn sở hữu xe hơi tiền tỷ, mô tô phân khối lớn...

Tháng 1.2021, Nguyễn Thành Nam từng “gây sốc” khi đón xe taxi đi xuyên Việt từ Thái Bình đến Cà Mau và quay ngược lại với chặng đường 4.800 km. Anh mất 7 ngày di chuyển với chi phí 35 triệu đồng cho “chuyến đi nhớ đời”.

