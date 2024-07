Xác minh hình ảnh phản cảm của ca sĩ Đức Tuấn ở Hội An

Bộ ảnh ca sĩ Đức Tuấn với nhiều hình ảnh đứng, ngồi trên mái nhà ở phố cổ Hội An khiến người dân và dư luận phản ứng dữ dội. Ảnh: Chụp màn hình.

Sáng 11/7, trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Văn Lanh – Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An - cho biết đã giao cơ quan chuyên môn xác minh, kiểm tra về hình ảnh ca sĩ đứng, ngồi trên mái nhà ở phố cổ Hội An.

“Thành phố đã giao cho ngành văn hóa xác minh kiểm tra, tham mưu, rà soát các quy định cần thiết để xử phạt hành chính. Hình ảnh rất phản cảm về mọi chiều cạnh góc độ”, ông Lanh nói.

Hình ảnh ca sĩ Đức Tuấn ngồi trên mái nhà ở phố cổ Hội An gây phản ứng từ dư luận. Ảnh: MXH.

Theo ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, sau khi vào cuộc xác minh, ngôi nhà nơi ca sĩ chụp là ở số nhà 166 Trần Phú, TP. Hội An.

“Ngôi nhà này đã bị lập biên bản nhiều lần, đã yêu cầu làm lan can nhưng người này trèo qua lan can để chụp hình. Trước mắt, chúng tôi đang cho anh em kiểm tra, yêu cầu chủ nhà tháo dỡ trang trí trên sân thượng, ký biên bản cam kết”, ông Ngọc cho hay.

Nhiều bình luận cho rằng ca sĩ nên tôn trọng quần thể di tích lịch sử phố cổ Hội An.

Trước đó, trang Facebook Duc Tuan - the Divo đăng tải bộ ảnh Đức Tuấn vào chiều 10/7 với hơn 30 tấm ảnh được ca sĩ này chụp tại Hội An, trong số đó có 3-4 tấm chụp ca sĩ đang đứng và ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Mạng xã hội đang phản ứng mạnh mẽ về bộ ảnh khi ca sĩ Đức Tuấn này đứng, ngồi trên mái nhà ở phố cổ.

