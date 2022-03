WILL kết đôi cùng Xoài Non, nói 1 câu chắc nịch về tin đồn hẹn hò bạn diễn nữ

Thứ Ba, ngày 08/03/2022 17:09 PM (GMT+7) Chia sẻ

"Tôi là người dễ bị dính tin đồn hẹn hò khi đóng MV với các bạn nữ, giờ Xoài là “hoa đã có chủ" thì sẽ không lo dấy lên nghi vấn tình cảm nữa", nam ca sĩ khẳng định.

Tối ngày 7/3, WILL đã chính thức phát hành Teaser MV “Có Em Là Đủ”, sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn trở lại Vpop của nam ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng. Đặc biệt, nam ca sĩ còn mời hot girl Xoài Non - cô gái nổi tiếng mạng xã hội với gương mặt lai Tây vào vai nữ chính trong MV.

Ca khúc này được WILL ấp ủ trong vòng 2 năm, với ý định ban đầu là sản xuất cho một nghệ sĩ trẻ mà công ty của WILL đang quản lý nhưng không phù hợp. Cuối cùng, WILL đã kết hợp cùng Andiez để dàn dựng lại bài hát, thực hiện phần hoà âm phối khí phù hợp với phong cách của mình.

“Có Em Là Đủ” là món quà đặc biệt mà WILL muốn dành tặng các bạn nữ nhân dịp 8/3

“Có Em Là Đủ” mang màu sắc nhẹ nhàng, yêu đời, như một món quà đặc biệt WILL muốn dành tặng các bạn nữ nhân dịp 8/3. Thông điệp WILL mang tới đơn giản mà đầy ý nghĩa ngay từ tựa đề ca khúc: Đối với những người đàn ông, chỉ cần sự có mặt của các chị em phụ nữ là đủ, không cần điều gì khác. Khi bước vào tình yêu, mỗi cô gái đều là một cô bé dễ thương đối với bạn trai của mình.

Trong Teaser MV, WILL xuất hiện trong một căn phòng ngập tràn màu hồng. Nam ca sĩ chọn tạo hình trẻ trung, với mái tóc trắng nổi bật và loạt biểu cảm như vừa bừng tỉnh từ cơn mơ. Nữ chính Xoài Non chưa xuất hiện trong đoạn Teaser MV, hot girl xinh đẹp vẫn đang là một ẩn số thú vị khi góp mặt trong sản phẩm của WILL. Đây cũng là lần hiếm hoi Xoài Non tham gia diễn xuất trong một MV ca nhạc.

WILL lần đầu kết đôi cùng hot girl Xoài Non trong MV mới

Nói về lý do hợp tác cùng Xoài Non trong MV Có Em Là Đủ, WILL cho biết: “Tôi ngồi nói chuyện với Xoài thì hai anh em cũng hỏi nhau lý do tại sao mời Xoài đóng MV này? Cả hai cùng có câu trả lời: vì Xoài là hoa đã có chủ rồi! Tôi là người dễ bị dính tin đồn hẹn hò khi đóng MV với các bạn nữ, giờ Xoài là “hoa đã có chủ" thì sẽ không lo dấy lên nghi vấn tình cảm nữa. Nói vui như vậy, còn nếu nghiêm túc thì tôi thấy Xoài trẻ trung, dễ thương và phù hợp với màu sắc của MV".

Đóng chung MV với WILL, Xoài Non có sự ngại ngùng trong những cảnh thân mật. WILL chia sẻ, anh đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, giúp Xoài Non thoải mái tâm lý. Cùng với Xoài Non, WILL sẽ thể hiện khía cạnh hồn nhiên, yêu đời trong MV này, cổ vũ khán giả hãy tận hưởng tình yêu theo cách giản đơn mà hạnh phúc nhất.

Vẻ xinh đẹp, quyến rũ của hot girl Xoài Non

“Xoài là một người ngại tiếp xúc. Bạn ấy cũng chia sẻ với tôi là trước giờ bạn không yêu ai ngoài chồng, nên việc tiếp xúc với con trai lạ rồi còn đóng MV chung sẽ có sự rụt rè nhất định. Tôi cũng hơi gặp khó khăn trong những cảnh tương tác với Xoài” - WILL nói về quá trình ghi hình cùng hot girl nổi tiếng.

MV “Có Em Là Đủ” sẽ được ra mắt vào ngày 9/3 trên kênh YouTube của WILL.

Nguồn: http://danviet.vn/will-ket-doi-cung-xoai-non-noi-1-cau-chac-nich-ve-tin-don-hen-ho-ban-dien-nu-5...Nguồn: http://danviet.vn/will-ket-doi-cung-xoai-non-noi-1-cau-chac-nich-ve-tin-don-hen-ho-ban-dien-nu-502022831791271.htm