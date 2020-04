Vượt nghìn mỹ nữ, đây là mẫu "người tình trong mơ" của hàng triệu đàn ông Nhật Bản

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 20:33 PM (GMT+7)

Các mỹ nhân lọt top 5 đều là các diễn viên nổi tiếng, không vướng scandal ồn ào.

Theo truyền thông Hong Kong, danh sách bình chọn top 10 mẫu "bạn gái lý tưởng nhất" Nhật Bản do tờ Oricion News thực hiện đã chính thức được công bố. Đây là cuộc bình chọn diễn ra hàng năm được cư dân mạng xứ sở hoa anh đào tham gia nhiệt tình. Năm nay, danh hiệu "bạn gái quốc dân" tiếp tục rơi vào tay mỹ nhân Yui Aragaki. Nữ diễn viên sinh năm 1988 đã liên tiếp giành được danh hiệu này trong 4 năm qua.

Vị trí từ số 10 đến 6 bao gồm các người đẹp: Suzu Hirose, Minami Tanaka, "mỹ nữ được khao khát nhất" Nhật Bản Kyoko Fukada, Mai Shiraishi và Minami Hamabe.

Dưới đây là danh sách các mỹ nhân lọt vào Top 5:

Top 5: Tsubasa Honda

Tsubasa Honda là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản. Mỹ nhân 9X từng tham gia nhiều bộ phim như: Trót yêu em, Con đường mùa xuân, zettai reido, Cô nàng kiểm duyệt Kono Etsuko, Cô vợ nghĩa hiệp,... Không những thế, người đẹp sinh năm 1992 còn lập kênh Youtube riêng để tương tác với fan. Cách nói chuyện hài hước, dễ thương giúp Tsubasa Honda được nhiều cư dân mạng yêu thích.

Top 4: Kasumi Arimura

Kasumi Arimura là gương mặt quen thuộc luôn nằm trong danh sách bình chọn những mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản hàng năm. Arimura sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, gây ấn tượng với khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với các chàng trai Nhật Bản, nữ diễn viên Kasumi được coi là mẫu bạn gái trong mơ. Không chỉ xinh đẹp, Kasumi Arimura còn là diễn viên tài năng.

Khả năng diễn xuất của cô được chứng minh qua vai diễn Haruko Amano thuở niên thiếu trong phim Nữ thợ lặn (2013), và vai nữ chính trong phim Strobe Edge 2015 (Tình yêu học trò) và Flying Colors (2015). Ngoài ra, Arimura còn tham gia nhiều bộ phim khác như Hiyokko, Thầy mãi là thanh xuân, Tôi là một anh hùng, Định mệnh trong mắt anh....

Top 3: Riho Yoshioka

Riho Yoshioka là diễn viên, thần tượng áo tắm nổi tiếng. Cô bắt đầu nổi tiếng khi tham gia quảng cáo mì ăn liền. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, Riho còn khẳng định được tài năng của mình ở lĩnh vực phim ảnh. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như: Người đàn bà thép Asa ga Kita, Parallel world love story (Thế giới song song câu chuyện tình yêu), Bầu trời xanh của em, Xin lỗi anh yêu em (2017).... Trong vài năm gần đây, độ phổ biến của Riho Yoshioka liên tục tăng và nhận được nhiều cảm tình của người hâm mộ.

Top 2: Haruka Ayase

Haruka Ayase được biết đến với biệt danh "nữ thần quốc dân Nhật Bản", là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Khởi nghiệp từ công việc người mẫu, chân dài sinh năm 1985 lấn sân sang diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công. Hiện tại, Haruka Ayase dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp diễn xuất.

Tài năng của cô được công nhận với nhiều tác phẩm ấn tượng như: Cô vợ nghĩa hiệp (Caution, Hazardous Wife), Sắc màu chân thực (Color Me True), Bí mật khách sạn Honnouji, Gia đình nhà Koudai, Em gái bé nhỏ (Our Little Sister), .... Hiện tại, Haruka Ayase vẫn độc thân. Gia nhập showbiz từ năm 2000 song nữ diễn viên 35 tuổi chưa từng vướng bất cứ scandal nào.

Top 1: Yui Aragaki

Năm nay, danh hiệu "bà xã quốc dân Nhật Bản" thuộc về Yui Aragaki. Người đẹp sinh năm 1988 ra mắt với tư cách diễn viên, người mẫu, ca sĩ, phát thanh viên từ năm 18 tuổi. Cô được biết đến là một diễn viên tài năng ở xứ sở Phù Tang. Yui Aragaki tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Tín hiệu xanh, Luật sư bất bại, Bầu trời tình yêu, Chúng ta không thể trở thành dã thú, Thầy giáo siêu đẳng, Boss của tôi là anh hùng, Hanamizuki, Khúc hát trên môi, The Wings of the Kirin....

Nguồn: http://danviet.vn/sao/vuot-nghin-my-nu-day-la-mau-nguoi-tinh-trong-mo-cua-hang-trieu-dan-ong-nhat-ban-1075378.html