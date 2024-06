Vừa mới thông báo chuyện riêng, Xoài Non và Xemesis đã gặp rắc rối giống Midu

Cách đây không lâu, "cô dâu hào môn" Midu dù đang bận rộn lo chuyện cưới xin vẫn phải gửi đơn tố cáo một kênh TikTok vì đăng tải clip có thông tin thất thiệt ảnh hưởng đến đời tư của Midu. Không chỉ tung tin thất thiệt về Midu mà kênh này vẫn đang thường xuyên đưa tin đồn sai lệch, thiếu kiểm chứng về nhiều người nổi tiếng khác khiến dân mạng không khỏi bức xúc.

Midu phải gửi đơn tố cáo một kênh TikTok vì đăng thông tin thất thiệt về cô.

Mới đây, sau khi Xemesis và Xoài Non xác nhận chia tay thì kênh này cũng tung clip kể lý do cặp đôi đình đám tan vỡ. Nội dung của clip tiết lộ Xoài Non nảy sinh bất hòa với gia đình chồng do cô chưa sinh được con dù đã cố gắng, lại thêm Xemesis cũng không đứng về phía vợ nên hai người đành phải chia tay.

Xemesis và Xoài Non vướng nhiều tin đồn bất lợi suốt thời gian qua.

Thông tin này không hề có manh mối xác thực, không rõ độ chính xác nhưng đoạn clip vẫn đang thu hút tới 4 triệu lượt xem, càng khiến cư dân mạng thêm đoán mò về nguyên nhân Xemesis và Xoài Non ly hôn. Không thể ngồi yên, Xemesis đã buộc phải lên tiếng phản bác rằng “bớt nhét lời vào miệng gia đình mình giùm”. Nam streamer cho rằng kênh TikTok kia hết tin tức nên phải nghĩ ra chuyện và thắc mắc phong trào tự tạo nội dung như thế này có từ bao giờ.

Xemesis lên tiếng phủ nhận những tin tức gây ảnh hưởng đến gia đình.

Có thể thấy từ khi tin đồn Xemesis và Xoài Non trục trặc hôn nhân, nam streamer đã nhiều lần thẳng thắn phủ nhận những tin đồn thất thiệt về gia đình anh. Động thái rõ ràng của Xemesis được khen ngợi vì không để gia đình anh cũng như Xoài Non bị đồn thổi thêm nữa. Nhiều người cũng nhắn nhủ Xemesis hãy mạnh tay giống như Midu, gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý những kẻ tung tin đồn thất thiệt như kênh TikTok trên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]