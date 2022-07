Vũ công bị TV LED 600kg rơi trúng: Tình trạng chuyển xấu, có thể liệt toàn thân

Tình trạng sức khỏe của ngôi sao này đang được dư luận quan tâm.

Ngày 30/7, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về tình hình sức khỏe của 2 vũ công gặp tai nạn nghiêm trọng tại Hong Kong Coliseum hôm 28/7.

Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người

Theo đó, A Mão - người bị màn hình 600kg rơi thẳng vào người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Nam vũ công phải tiến hành 2 ca phẫu thuật chỉ trong 1 ngày. Sau ca mổ thứ 2 kéo dài 8 tiếng, tình trạng của A Mão chưa có dấu hiệu cải thiện. A Mão bị chấn thương nặng ở phần đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ thứ 4 và tổn thương tủy sống hoàn toàn.

Một bác sĩ khoa phục hồi chức năng cho biết, tình hình của A Mão không mấy khả quan. Do đèn LED đè lên đốt sống cổ thứ 4, gây vỡ đốt sống cổ, tổn thương tủy sống và dây thần kinh nên có khả năng trong tương lai người này sẽ bị liệt hoàn toàn từ phần ngực trở đi, chỉ có thể cử động đầu và cổ.

Sao nam gặp chấn thương nặng

Về phần nam vũ công còn lại, anh chàng may mắn chỉ xây xát nhẹ nên đã được xuất viện và theo dõi tại nhà từ chiều hôm qua. Sau đó, anh cũng lên tiếng trên các nền tảng xã hội, cổ vũ, cầu nguyện cho người bạn diễn. Bên cạnh đó, còn có nhiều nghệ sĩ như Cổ Thiên Lạc, Ngô Trác Hy, Trần Tuệ Lâm, Trần Dịch Tấn, Cổ Cự Cơ, nhóm nhạc nữ Twins...bày tỏ sự xót xa và cầu phúc cho vũ công gặp nạn.

Ngoài ra, nam ca sĩ Lư Hãn Đình của nhóm Mirror dù không bị chấn thương nhưng vẫn phải nhập viện vì bị hoảng loạn tinh thần sau khi chứng kiến sự việc.

Trước đó, (ngày 28/7) nhóm nhạc nam Mirror đang biểu diễn tại Hong Kong Coliseum thì bất ngờ 1 trong 5 màn hình LED lớn phía trên bất ngờ đổ sụp xuống đầu, cơ thể của một vũ công và đè sang người bên cạnh. Concert phải tạm dừng và sơ tán khán giả, 8 buổi diễn còn lại của Mirror sẽ bị hủy cho đến khi điều tra ra nguyên nhân của vụ việc và giải quyết các vấn đề.

Ban tổ chức cúi đầu xin lỗi khán giả và người nhà nạn nhân

Music Nation - ban tổ chức buổi hòa nhạc đã xin lỗi về sự cố và hứa sẽ làm mọi cách để hỗ trợ các vũ công bị thương. Tổng Giám đốc của công ty quản lý của nhóm Mirror - Lỗ Đình Huy cũng đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các vũ công, hứa sẽ thanh toán các khoản viện phí và liên tục cập nhật tình hình của nạn nhân tới truyền thông.

Mirror là nhóm nhạc nam của Hong Kong được thành lập thông qua chương trình thực tế Good Night Show - King Maker năm 2018. Nhóm bao gồm 12 thành viên, hầu hết ở độ tuổi 20: Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau , Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To và Tiger Yau. Họ ra mắt vào ngày 3/11/2018 với đĩa đơn In a Second.

