Sự cố kinh hoàng: Màn hình LED khổng lồ đổ sụp, 2 vũ công bị thương nặng

Thứ Sáu, ngày 29/07/2022 11:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sáng 29/7, tờ SCMP đưa tin "màn hình khổng lồ rơi xuống sân khấu khiến 2 vũ công bị thương" gây chú ý.

Theo đó, tối qua (28/7) nhóm nhạc nam Mirror đang biểu diễn tại Hong Kong Coliseum thì bất ngờ 1 trong 5 màn hình LED lớn phía trên bất ngờ đổ sụp xuống đầu, cơ thể của một vũ công và đè sang người bên cạnh.

Màn hình LED rơi tự do, trúng người 2 vũ công

Cảnh sát cho biết 2 nam vũ công đã được đưa tới bệnh viện Queen Elizabeth ngay sau đó. Theo phát ngôn viên của bệnh viện, một sao nam bị thương ở cổ và đang trong tình trạng nghiêm trọng, phải chăm sóc đặc biệt, người còn lại bị chấn thương đầu và đang trong tình trạng ổn định.

Cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó

Ba khán giả nữ sốc khi chứng kiến sự việc. Một luật sư 33 tuổi, ngồi ở hàng ghế số 27, gần sân khấu nói: “Tôi đã bị sốc". Một khán giả họ Chan cho biết cô rất bàng hoàng sau khi chứng kiến ​​màn hình LED rơi xuống. "Mọi việc diễn ra quá nhanh và mọi người phải mất một lúc mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Mọi người đều nhìn thấy các vũ công ngã xuống sàn và chúng tôi chỉ hy vọng họ không sao", cô nói. Một số người bật khóc ngay trên sân khấu.

Concert cũng phải tạm dừng và sơ tán khán giả. Quản lý của Mirror xin lỗi và kêu gọi khán giả rời khỏi khu vực tổ chức sự kiện một cách bình tĩnh và trật tự sau vụ việc. “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Mirror, nhưng có một số việc mà chúng tôi cần phải xử lý ngay bây giờ. Tôi hy vọng tất cả có thể rời đi một cách trật tự. Tôi xin lỗi. Tôi hứa giải quyết vấn đề vé của các bạn và chúng tôi sẽ xử lý buổi biểu diễn để đảm bảo an toàn cho mọi người”, quản lý của nhóm nhạc cho biết.

2 giờ sáng nay, Maker Ville xác nhận 8 buổi diễn còn lại của Mirror sẽ bị hủy và thông báo về việc hoàn tiền sẽ được đưa ra trong thời gian sớm nhất.

Hiện trường cho thấy mức độ nguy hiểm, nghiêm trọng của vụ tai nạn

Music Nation - ban tổ chức buổi hòa nhạc đã xin lỗi về sự cố và hứa sẽ làm mọi cách để hỗ trợ các vũ công bị thương. Giám đốc điều hành John Lee cho biết trong một tuyên bố vào đầu giờ sáng nay (29/7). Ông bị sốc về vụ tai nạn và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng, xem xét các yếu tố an toàn của các sự kiện tương tự. "Tôi cảm thông với những người bị thương và hy vọng rằng họ sẽ sớm bình phục", Lee nói.

Trước đó 2 ngày, cũng tại sân khấu này, thành viên Frankie Chan đã ngã xuống khỏi sân khấu trong lúc đang phát biểu. Hơn 13.000 người hâm mộ đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi BTC có ý thức hơn trong việc đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ.

Mirror là nhóm nhạc nam của Hong Kong được thành lập thông qua chương trình thực tế Good Night Show - King Maker năm 2018. Nhóm bao gồm 12 thành viên, hầu hết ở độ tuổi 20: Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau , Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To và Tiger Yau. Họ ra mắt vào ngày 3/11/2018 với đĩa đơn In a Second.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/su-co-kinh-hoang-man-hinh-led-khong-lo-do-sup-2-vu-cong-bi-thuong-n...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/su-co-kinh-hoang-man-hinh-led-khong-lo-do-sup-2-vu-cong-bi-thuong-nang-c47a8266.html