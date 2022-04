Vũ Cát Tường bất ngờ kết đôi Thiều Bảo Trâm khiến khán giả phấn khích

Vũ Cát Tường thích thú chia sẻ kỉ niệm tình bạn 10 năm trước với Thiều Bảo Trâm, cũng như dẫn người bạn lên sân khấu và hòa giọng trong ca khúc "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa".

Tối 23/4, tại khuôn viên Dinh Thống Nhất, The Show Vietnam đã tổ chức thành công Summer Concert của Vũ Cát Tường với chủ đề “Ngã - Into The Unknown”. Đây là show diễn mà Vũ Cát Tường tự đảm nhận vị trí Giám đốc Âm nhạc.

Vũ Cát Tường trong đêm nhạc “Ngã - Into The Unknown”

Chia sẻ về chủ đề xuyên suốt của đêm nhạc “Ngã - Into The Unknown”, Giám đốc Sáng tạo kiêm người dẫn chuyện của The Show Vietnam, anh Tùng Leo cho biết: “Từ cú ngã của Vũ Cát Tường tại Inner Me Concert 2 năm về trước. Một cú ngã vật lý nhưng đã gợi cho chúng tôi về những va vấp trên con đường âm nhạc của Tường, không hề bằng phẳng, chẳng trải đầy hoa hồng. Ngã để đứng dậy, cao hơn, mạnh hơn và thăng hoa hơn bao giờ hết, và người nghệ sĩ ấy đang cuộn tràn trong luồng cảm hứng âm nhạc bất tận, của những thể nghiệm chắc chắn chỉ khiến fan sững sờ.

Sau 3 năm, cú ngã trở thành bản ngã - đó chính là Vũ Cát Tường, là tư duy và phong cách làm nhạc độc đáo, văn minh và bay bổng. Và chính trong sự tự do ấy, Tường đã tìm được chính con người của mình, tự đối thoại và chữa lành khỏi những khổ đau quá khứ để tạo nên một bản ngã tuyệt vời hơn. Đó là điều mà chúng tôi, những người thực hiện The Show Vietnam, rung động trong một buổi chiều ngồi lại với Tường. Chúng tôi đã hiểu nhau và chắc chắn phải làm một điều gì đó để đưa ngã của Tường đến một tầng bậc mới - và đó chính là Into The Unknown”.

Theo đó, đêm diễn được chia thành 4 chương với 4 sắc thái khác nhau rõ rệt. Chương đầu tiên - The Known - mở ra cho khán giả những điều “đã biết” về Vũ Cát Tường với ca khúc Leader ngập tràn năng lượng, khẳng định hình ảnh một người “đứng trên cao giữa đám đông” với đầy năng lượng và khát khao của một người tiên phong, dấn thân vì nghệ thuật. Tuy nhiên, chính ở vị thế đó đã mang đến cho Vũ Cát Tường những sự cô đơn, hiểu lầm bủa vây được thể hiện qua các ca khúc tiếp theo - Stardom, Be A Fool và If.

Chương thứ hai - The Unknown - chính là cuộc “du hành” xuyên không gian và thời gian mà Vũ Cát Tường dành cho khán giả có mặt tại chương trình. Rời khỏi “thực tại”, Vũ Cát Tường mang đến loạt bản hit nằm trong E.P Một Triệu Năm Ánh Sáng gồm ca khúc chủ đề cùng tên và Hành Tinh Ánh Sáng, Tìm Hành Tinh Khác, Phi Hành Gia Cô Đơn.

Chương thứ ba - Me - là những lời tự sự bằng âm nhạc của Vũ Cát Tường, đưa khán giả về đến bản ngã nhẹ nhàng và nhiều lúc yếu đuối của giọng ca Yêu Xa, trái với vẻ ngoài mạnh mẽ đầy cá tính mà công chúng thường thấy.

Một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất của đêm nhạc chắc chắn là màn song ca giữa Vũ Cát Tường với Thiều Bảo Trâm. Cụ thể, hai chị em Thiều Bảo Trang và Thiều Bảo Trâm đã có mặt từ rất sớm trên khán đài và đã tự tay mua chiếc vé ở khu vực gần sân khấu nhất để theo dõi Vũ Cát Tường.

Chị em Thiều Bảo Trâm - Thiều Bảo Trang có mặt từ sớm ở hàng ghế khán giả để ủng hộ Vũ Cát Tường

Nhân vật chính của đêm nhạc thích thú chia sẻ kỉ niệm tình bạn 10 năm trước với Thiều Bảo Trâm, cũng như dẫn người bạn lên sân khấu và hòa giọng trong ca khúc Sau Lưng Anh Có Ai Kìa.

Màn kết đôi bất ngờ của Vũ Cát Tường và Thiều Bảo Trâm qua ca khúc Sau Lưng Anh Có Ai Kìa

Chương cuối cùng - Us - là bản hoan ca để tôn vinh tất cả mọi khán giả có mặt tại Summer Concert, đặc biệt là các FM, những người đã cùng đồng hành với Vũ Cát Tường đi qua bao thăng trầm. Các ca khúc Mơ, Vết Mưa và The Party Song vang lên, đẩy sự phấn khích lẫn cảm xúc của khán giả thêm cao độ.

Cuối cùng, Vũ Cát Tường cũng đã chọn kết thúc show diễn bằng một giai điệu êm ả và chạm đến trái tim - Yêu Xa - thay vì là những giai điệu rộn rã, như muốn in sâu thêm trong tim những khán giả tham dự đêm nhạc một sự nhung nhớ, khắc khoải.

