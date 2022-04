Mỹ nhân Hollywood U50 vẫn khiến "đàn ông toàn thế giới mê đắm"

Jennifer Connelly dù đã ngoài 50 tuổi vẫn đủ sức khiến các đấng mày râu mê đắm.

Jennifer Connelly là nữ diễn viên người Mỹ, xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh Hollywood trong kiệt tác Once upon a time in America (1984). Nữ diễn viên tham gia bộ phim khi mới 14 tuổi. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cô nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và được truyền thông săn đón dù chưa đầy 18 tuổi. Jennifer Connelly từng được nhận định sẽ trở thành một mỹ nhân nổi tiếng tại kinh đô điện ảnh lớn bậc nhất thế giới. Cô nàng cũng được so sánh với huyền thoại Liz Taylor.

Jennifer đã có bước đột phá trên màn ảnh rộng vào thập niên 2000. Với bộ phim Requiem for a Dream, cô nàng đã thoát khỏi hình ảnh đóng cảnh nhạy cảm một thời và được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận là ngôi sao thực thụ. Vào năm 2001, Jennifer Connelly đã vinh dự nhận được một giải Quả cầu vàng và một giải Oscar cho hạng mục "Nữ phụ xuất sắc" khi thủ vai vợ của nhà toán học bị tâm thần - John Forbes Nash, Jr. trong A Beautiful Mind. Vai diễn này không chỉ giúp người đẹp khẳng định được thực lực diễn xuất, mà còn đưa tên tuổi cô lên ngang hàng với các ngôi sao hạng A của Hollywood.

Năm 2022, nữ diễn viên chuẩn bị trở lại với vai Penny Benjamin trong bộ phim Top Gun: Maverick của đạo diễn Joseph Kosinski. Trong phim, cô đóng cùng tài tử Tom Cruise.

Bên cạnh tài năng và sắc đẹp, Jennifer Connelly còn nổi tiếng là một trong những ngôi sao thông minh nhất Hollywood. Cô từng theo học chuyên ngành Ngữ văn Anh tại Đại học Yale hai năm, sau đó chuyển sang học và tốt nghiệp ở đại học Stanford. Bên cạnh tiếng Anh, Jennifer có thể nói thông thạo hai ngôn ngữ khác là Pháp và Italy.

Hiện nay, Jennifer Connelly đang rất hạnh phúc bên người chồng là nam diễn viên Paul Bettany, thủ vai Vision trong loạt phim thể loại anh hùng đình đám Avengers. Cả hai đã kết hôn được 15 năm và có hai đứa con, một trai một gái. Vợ chồng Jennifer Connelly và Paul Bettany vẫn sống hạnh phúc suốt gần 2 thập kỷ, được nhiều người ngưỡng mộ.

Trước đó, khi quay The Rocketeer, Connelly bắt đầu mối tình lãng mạn với bạn diễn Billy Campbell. Họ đính hôn nhưng chia tay vào năm 1996 sau 5 năm bên nhau. Không lâu sau, cô yêu nhiếp ảnh gia David Dugan và có với anh một người con trai sinh năm 1997.

Mặc dù Jennifer đã có con riêng với bạn trai cũ nhưng Paul vẫn cưng chiều hai mẹ con hết mực. Sau này, cô sinh thêm cho chồng một cậu con trai tên Stellan và con gái tên Agnes Lark Bettany.

Nữ diễn viên có thói quen ăn chay trường, vì thế, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai ở tuổi ngoài 50. Người đẹp ít đóng phim hơn, chỉ tham gia các sự kiện thảm đỏ, show thời trang lớn của các thương hiệu đình đám thế giới.

