Công khai hẹn hò nhưng bạn gái Đoàn Văn Hậu gây tò mò khi nhắc đến "trai lạ"

Thứ Ba, ngày 13/09/2022 19:22 PM (GMT+7)

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 có động thái đáng chú ý trong ngày đặc biệt.

Mới công khai hẹn hò được hơn 1 tháng, cặp đôi trai tài gái sắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã liên tục tung ra nhiều hình ảnh đẹp. Cả hai thoải mái chia sẻ lên mạng xã hội những bức hình tình tứ trong những chuyến đi chơi chung trước đó.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thoải mái chia sẻ ảnh tình tứ sau khi công khai hẹn hò

Vậy nhưng vẫn không thể giấu nỗi lòng của một fan girl chính hiệu, Doãn Hải My không quên đăng hình ảnh kèm lời chúc mừng sinh nhật tới một “trai lạ”. Người đẹp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 còn gọi tên thân mật của anh chàng trai đẹp này.

Doãn Hải My đăng ảnh chúc mừng sinh nhật "trai lạ" hóa ra là thần tượng hâm mộ trong lòng

Doãn Hải My viết: “Happy birthday Namjoon (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật Namjoon)". Đính kèm là bức hình sao nam này với phong cách trẻ trung. Fan nhanh chóng nhận ra đó chính là Rap Monster của nhóm BTS. Anh chàng có tên thật là Namjoonie. Anh sinh ngày 12/9/1994.

Có thể thấy dù có bạn trai thì Doãn Hải My vẫn luôn là một fan girl chính hiệu với tình cảm dành cho thần tượng. Trước đó, người đẹp cũng thể hiện sự u mê của mình với một “trai lạ” khác sau khi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My vừa đăng hình chúc mừng sinh nhật bạn trai

Cô nàng đã bị fan phát hiện nhấn like ngay dưới bài viết của Cha Eun Woo

Doãn Hải My vừa đăng tấm hình chụp cùng bạn trai bên chiếc bánh kem thì cư dân mạng nhanh chóng phát hiện cô nàng đã ấn like vào một bài đăng của chàng trai khác. Đó là nam thần Cha Eun Woo của nhóm ASTRO khi anh chàng đăng tấm ảnh khoe bờ vai rộng cùng body săn chắc và ngồi thảnh thơi thư giãn giữa một không gian đẹp của đất trời. Cha Eun Woo được hàng triệu fan yêu mến bởi gương mặt điển trai và tài năng khi trở thành nam thần thế hệ mới của làng giải trí xứ Hàn. Trang cá nhân của anh có 29,8 triệu người theo dõi. Cũng dễ hiểu vì sao Doãn Hải My dù đã có bạn trai như Đoàn Văn Hậu vẫn là một fan của Cha Eun Woo.

Bạn trai của Doãn Hải My cũng điển trai không kém nam thần xứ Hàn

