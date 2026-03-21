Vợ chồng ca sĩ Jimmii Nguyễn hồi tưởng về căn nhà đầu tiên tại Việt Nam

Trong làng nhạc Việt, Jimmii Nguyễn là cái tên gắn liền với những bản tình ca sâu lắng, giàu cảm xúc. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu và những ca khúc đi cùng năm tháng, anh còn được biết đến là một người đàn ông của gia đình, luôn trân trọng những ký ức, gìn giữ những điều giản dị như cách giữ gìn chính "nhịp tim" của mình.

Tổ ấm hạnh phúc của nam danh ca Jimmii Nguyễn - ca sĩ Ngọc Phạm.

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Jimmii Nguyễn mang trong mình hai dòng chảy văn hóa Đông - Tây. Anh được khán giả biết đến từ những năm 1990 với loạt ca khúc nổi tiếng như: Nhớ về em, Tình như lá bay xa, Mãi mãi bên em… Những sáng tác của anh thường mang màu sắc tự sự, chất chứa nỗi nhớ, tình yêu và cả những chiêm nghiệm về cuộc đời.

Không chỉ là ca sĩ, Jimmii Nguyễn còn là một nhạc sĩ tài hoa. Âm nhạc của anh không cầu kỳ kỹ thuật mà chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành, giản dị. Chính điều đó giúp anh duy trì sức hút suốt nhiều thập kỷ, trở thành một trong những giọng ca đặc biệt của nhạc Việt.

Dù thành danh tại hải ngoại, anh quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp và sinh sống tại TP.HCM. Đây cũng là nơi anh xây dựng tổ ấm, nuôi dưỡng các con và tiếp tục hành trình sáng tạo nghệ thuật. Với Jimmii, âm nhạc không chỉ là sự nghiệp, mà còn là cách để kết nối gia đình, kết nối ký ức và hiện tại.

Âm nhạc giúp anh kết nối với các thành viên trong gia đình, bạn bè.

Ca sĩ Jimmii Nguyễn bày tỏ, có những ngôi nhà được xây bằng gạch đá nhưng cũng có những ngôi nhà được giữ lại bằng ký ức. Với vợ chồng Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm, căn nhà đầu tiên tại Việt Nam chính là một nơi như thế.

Đó không chỉ là nơi trú ngụ trong những ngày đầu trở về quê hương, mà còn là nơi 3 người con của họ cất tiếng khóc chào đời. Những âm thanh đầu tiên ấy, theo Jimmii, giống như một "bản hòa ca gia đình", giản dị và thiêng liêng.

Khi các con lớn hơn, gia đình chuyển sang một ngôi nhà mới khang trang hơn. Nhưng thay vì bán hoặc bỏ lại căn nhà cũ, họ quyết định giữ gìn nó như giữ một phần trái tim, một phần cuộc sống.

Anh giữ lại ngôi nhà cũ như một phần ký ức của cuộc sống.

"Chúng tôi không giữ lại một căn nhà, mà giữ lại cảm xúc của một thời đã sống hết lòng", ca sĩ Ngọc Phạm chia sẻ. "Ở đó có tuổi trẻ, có tiếng cười của con, có những kỷ niệm không thể nào quên được".

Từ tình yêu dành cho không gian cũ, gia đình Jimmii Nguyễn đã biến căn nhà thành một không gian đặc biệt với tổ hợp quán cà phê, sân khấu, thư viện và nơi sinh hoạt nghệ thuật.

Tại đây, mọi thứ không diễn ra theo nhịp sống vội vã. Một buổi chiều có thể bắt đầu bằng việc mở một cuốn sách để tìm thấy một câu chữ dành riêng cho mình. Một góc hiên nhỏ đủ cho một ly cà phê, một chén trà để con người có thể ngồi lại và lắng nghe chính mình.

Với Jimmii Nguyễn, gia đình không chỉ là điểm tựa mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho âm nhạc. Những buổi sum vầy, những ngày Tết gói bánh, những khoảnh khắc đọc sách cùng con… tất cả đều trở thành chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ.