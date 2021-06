Vinh Kiên “Zippo, Mù tạt và em” tái xuất màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 05:11 AM (GMT+7)

Nam diễn viên VTV chia sẻ về khó khăn khi tập làm quen lại với ống kính và nhịp diễn sau một thời gian dài không đóng phim.

Mới đây, nam diễn viên Bùi Vinh Kiên gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Thành trong phim sitcom “Phù thủy hạt đậu”, phát sóng vào lúc 13h50 trên kênh VTV9. Bộ phim với đề tài phép thuật, kể về nhóm bạn trẻ đến thuê trọ tại một ngôi nhà hoang bí ẩn, và trong ngôi nhà đó đang tồn tại thế lực vô hình khiến cho những người sống trong đó sẽ dần sở hữu những năng lực siêu nhiên. Nhiệm vụ của nhóm bạn này là cùng nhau tìm ra nguồn gốc của sức mạnh thần bí đó và giải mã được lời nguyền trong căn nhà hoang bí ẩn.

Trong phim, Vinh Kiên vào vai Thành - chàng trai có siêu năng lực làm nóng và bốc cháy mọi thứ bằng đôi tay. Thành có những suy nghĩ khá lập dị, luôn đề cao trí tuệ của bản thân mà đánh giá rất thấp năng lực của người khác. Thành thích giảng giải đạo lý trong khi vốn kiến thức lại hạn hẹp, “thùng rỗng kêu to” và luôn nói những câu khiến người xung quanh “tụt mood”. Trong sinh hoạt hàng ngày Thành còn là người vụng về nên thường làm hỏng việc. Với nhân vật Thành trong phim, Vinh Kiên chú trọng việc thể hiện tính cách hài hước của nhân vật, sự lạc quan lẫn vụng về khi đối mặt với những vấn đề xảy ra trong ngôi nhà hay với những người bạn xung quanh.

Chia sẻ về vai diễn trong “Phù thủy hạt đậu”, Vinh Kiên cho biết anh gặp một chút khó khăn trong việc tập làm quen lại với ống kính, làm quen với ê-kíp và nhịp diễn sau một thời gian dài không đóng phim. “Nhân vật Thành khác so với những vai diễn Vinh Kiên từng đảm nhận. Đồng thời, do mình nghỉ đóng phim hơi lâu nên thời gian bắt đầu quay phim Kiên gặp một chút khó khăn trong việc tập làm quen lại với ống kính, làm quen với ê-kíp và làm quen với nhịp diễn nhanh cùng những trường đoạn dài hơi để cho tâm lý nhân vật không bị ngắt quãng giữa chừng. Cũng khá may mắn là trong ê-kíp cũng toàn những diễn viên trẻ như mình, lại là những người nhiệt huyết trong công việc, nên mọi người thường chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Sau mỗi buổi quay, mọi người đều ngồi lại góp ý cho nhau, chỉnh sửa kịch bản, đưa ra những phương án diễn xuất tốt hơn cho những phân cảnh sau”.

Từng được khán giả yêu thích khi đảm nhận vai Duy “thối” trong phim “Zippo, Mù tạt và Em”, Vinh Kiên bất ngờ gác sự nghiệp diễn xuất đầy triển vọng để tập trung cho việc học và làm MC. “Kiên cảm thấy dù mình yêu thích, đam mê với nghề diễn là thế, nhưng dù sao nghề diễn cũng không hẳn là con đường tốt nhất để ổn định cuộc sống. Vì thế mình quyết định tạm gác lại niềm đam mê diễn xuất để tập trung hơn vào những dự án cá nhân, cho việc học và làm những công việc như người dẫn chương trình chẳng hạn”, nam diễn viên trẻ chia sẻ.

Về dự định trong thời gian tới, Vinh Kiên cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi nghề MC bởi vì đó là công việc giúp Vinh Kiên có thể ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng dành thêm thời gian cho việc diễn xuất. “Dù sao diễn xuất cũng là đam mê từ nhỏ của Kiên. Nếu chỉ vì những khó khăn trong cuộc sống mà mình bỏ lỡ đi quá nhiều cơ hội thì sau này nhìn lại chắc chắn Kiên sẽ cảm thấy tiếc nuối”, diễn viên VTV thổ lộ.

Vinh Kiên tên đầy đủ là Bùi Vinh Kiên, sinh 1993 tại Hà Nội, anh tốt nghiệp lớp Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với lối diễn xuất tự nhiên, phá cách cùng ngoại hình sáng, Vinh Kiên hứa hẹn sẽ mang tới những vai diễn đa dạng sắc màu cống hiến cho nghệ thuật.

