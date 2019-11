Việt Hương bức xúc Lê Hoàng, đòi rút khỏi đề cử sau tuyên bố "tặng vàng cho ai bình chọn"

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 09:04 AM (GMT+7)

Có tên trong 3 hạng mục của giải thưởng "Ngôi sao xanh 2019", nhưng nghệ sĩ Việt Hương vẫn bức xúc đòi rút lui ngay khi vừa công bố danh sách đề cử.

Chiều 28/11, sự kiện công bố các hạng mục giải thưởng và danh sách được đề cử giải "Ngôi sao xanh 2019" đã được diễn ra, với sự có mặt đông đảo của các nghệ sĩ, đạo diễn góp mặt trong bảng đề cử mùa 6. Đặc biệt, năm nay, "Ngôi sao xanh" còn nâng lên 24 hạng mục giải thưởng, trong đó, nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ được gọi tên trong 3 hạng mục quan trọng.

Dàn diễn viên "Nhà ông Hoàng có vàng" đồng loạt diện trang phục đỏ đến họp báo.

Có mặt từ sớm tại sự kiện, nghệ sĩ Việt Hương cùng dàn diễn viên "Nhà ông Hoàng có vàng" diện tone-sur-tone đỏ nổi bật. Tham gia diễn vai diễn trong bộ phim do nghệ sĩ Hoàng Mập làm đạo diễn, cả Việt Hương và Hoàng Mập đều bất ngờ trước sự yêu mến từ khán giả, cũng như những đánh giá cao từ hội đồng nghệ thuật. Về phần Việt Hương, nữ nghệ sĩ còn có tên trong 2 hạng mục khác: "Phim chiếu mạng hay nhất" với phim "Trật tự mới" do Việt Hương sản xuất, giải "Nữ diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất" với vai diễn Ông Nội cũng do Việt Hương đảm nhận trong web drama này.

Nữ danh hài "lầy lội", tranh thủ kêu gọi khán giả bình chọn cho mình trong 3 hạng mục được có tên.

Không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên làm web drama đã được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao, Việt Hương hào hứng tuyên bố: "Thật ra Việt Hương muốn đoạt luôn 3 giải, mai tôi sẽ mướn luôn 2.000 chiếc xe đạp, giăng băng rôn "Nhà ông Hoàng có vàng" và web drama "Trật tự mới" vai Ông Nội, chạy vòng quanh các chợ và phát giấy để mọi người bình chọn cho tôi... Cái gì mình được đề cử mình phải trân trọng. Lát nữa tôi sẽ livetream kêu gọi, ai bình chọn cho tôi sẽ được tặng quà".

Không kém cạnh Việt Hương, diễn viên Hoàng Mập cũng không khỏi ngỡ ngàng khi biết mình được đề cử ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Phim xuất sắc nhất" với phim "Nhà ông Hoàng có vàng": "Hạnh phúc đến bất ngờ quá, đây là sự hãnh diện cho tôi cũng như những người làm nghề. Tôi còn chưa tốt nghiệp, vẫn đang nợ bài, nhân đây tôi cũng phải cảm ơn các thầy cô đã dạy mình, cảm ơn tất cả mọi người", Hoàng Mập hài hước chia sẻ.

Đạo diễn - diễn viên Hoàng Mập cũng rất bất ngờ khi được có tên đến 2 hạng mục.

Tuy nhiên, đến phần tranh luận về tiêu chí bình chọn cho các bộ phim chiếu mạng, đặc biệt giữa những đề tài về giang hồ, học đường hay giới tính... Nghệ sĩ Việt Hương và diễn viên Võ Đăng Khoa - người được đề cử 2 hạng mục ở phần web drama - đều quan tâm đến những tiêu chí xét duyệt từ hội đồng nghệ thuât. Cả hai liên tục đưa ra những câu hỏi liên quan đến chính đề tài web drama mình sản xuất và mong hội đồng giải đáp.

Võ Đăng Khoa vào vai giả gái trong web drama "Ghe bẹo ghẹo ai", nam diễn viên thắc mắc về tiêu chí chấm cho từng chủ đề phim.

Đại diện hội đồng nghệ thuật, đạo diễn Lê Hoàng cho biết: "Khi tôi chấm một bộ phim, tôi không cần biết nó là web drama hay phim nhựa hay thể loại gì hết, tôi chỉ quan tâm tác phẩm đó hay hoặc dở. Thể loại gì hay cách trình chiếu thế nào không hề quan trọng, dù chiếu ở rạp hay chiếu trên điện thoại thì đó vẫn là phim. Tôi hoàn toàn nghĩ như thế thật và không hề nói chỉ để cho oai".

"Điều thứ 2, khi chấm một người diễn viên, tôi cũng chỉ chấm nhân vật đó thôi. Nếu bạn là nam đóng nữ, là nữ đóng nam hay người nhưng đóng một con vật thì tôi cũng chỉ tính nhân vật đó. Tôi không cần biết giới tính của bạn, tôi chỉ cần biết giới tính của nhân vật".

"Khi chấm một bộ phim, tôi không quan tâm giang hồ, chính kịch hay hài. Nhưng đã là một nghệ sĩ, chúng ta phải xét được rằng phim đó có tốt cho xã hội hay không... Rõ ràng có những đề tài tốt cho xã hội và cũng có những đề tài không tốt cho xã hội bằng những đề tài kia. Ví dụ trẻ em xem web drama, nếu một phim về lớp học hay thì vẫn sẽ hay hơn một phim giang hồ hay vì độ tuổi cũng như sự gần gũi của đề tài này sẽ tác động tích cực hơn với lứa tuổi này... Nếu có hai bộ phim ngang nhau, tôi cho là đầu tư ngang nhau, diễn xuất rất hay nhưng một phim về trường học, một phim về giang hồ. Tôi sẽ bỏ phiếu cho phim về trường học, không phải vì tôi kì thị phim giang hồ nhưng tôi phải nghĩ đến tác dụng xã hội của nó...".

Clip Việt Hương bức xúc muốn rút khỏi đề cử

Trước lời giải thích từ đạo diễn Lê Hoàng, Việt Hương bức xúc phản ứng: "Hôm nay tôi đến đây họp báo mới biết rằng, nếu phim học sinh và phim giang hồ thì phim học sinh sẽ được "nặng đô" hơn, vậy thì tôi có nên nằm trong đề cử không, sao tôi lại phải đem mình ra để hoang mang như vậy?".

Việt Hương vẫn chưa thật sự hài lòng với câu trả lời từ hội đồng nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ thẳng thắn đòi rút khỏi đề cử: "Tôi phải kêu gọi nhiệt tình để fan của tôi ủng hộ phim của tôi. Trong khi đó, tôi đang rất hoang mang vì đề tài giang hồ của mình đụng với phim học sinh thì tôi lại phải "lép vế". Tôi cũng có nói giỡn với đạo diễn Mai Thế Hiệp rằng phim bên tôi là "Nhà ông Hoàng có vàng", nhà tôi có vàng nhiều, tôi sẽ ra chợ kêu gọi mọi người bình chọn cho chúng tôi vì chúng tôi sống vì khán giả. Nhưng nếu nói về web drama thì chỉ riêng của mình tôi chứ không liên quan gì đến Hoàng Mập và dàn diễn viên này. Hôm nay tôi cảm thấy không được vui cho lắm, tôi muốn rút và không muốn dự đề cử nữa thì có được không?".

Đính chính lại với nữ nghệ sĩ, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định: "Nếu phim thiếu nhi và phim giang hồ đều gây cho tôi sự xúc động ngang nhau thì tôi sẽ chọn phim thiếu nhi. Còn nếu phim giang hồ gây cho tôi sự xúc động hơn, tôi sẽ chọn ngay. Tôi không có ưu tiên chút nào cho phim trường học, tôi xin nhắc lại là trong hoàn cảnh ngang nhau. Tất nhiên xét ngang nhau trong nghệ thuật thì rất khó nhưng nó vẫn có xảy ra. Nếu Việt Hương làm cho tôi khi xem, thấy rằng không có phim nào có thể vượt qua phim giang hồ này, tôi sẽ chấm cho phim giang hồ này ngay không chậm một giây. Tôi không ngốc đến mức nghĩ giang hồ như thế là xấu, là ấu trĩ, là quảng cáo cho cái xấu...".

24 hạng mục giải thưởng năm nay vẫn gây không ít ý kiến trái chiều từ khán giả.

Cuộc tranh luận như không có hồi kết khi diễn viên Võ Đăng Khoa cũng muốn nói lên suy nghĩ của mình về thể loại web drama về giới tính thứ 3. Tuy nhiên, vì thời lượng chương trình đã hết, cả Việt Hương và Võ Đăng Khoa đều chưa thật sự hài lòng với cách lí giải của hội đồng nghệ thuật.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/viet-huong-buc-xuc-le-hoang-doi-rut-khoi-de-cu-sau-tuyen-bo-tang-vang-cho-...Nguồn: http://danviet.vn/sao/viet-huong-buc-xuc-le-hoang-doi-rut-khoi-de-cu-sau-tuyen-bo-tang-vang-cho-ai-binh-chon-1036498.html