Vì sao Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chọn hát nhảy dưới mưa ca khúc của Hồ Ngọc Hà?

Ngày 5/6, đoạn video Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy trình diễn trên sân khấu được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, anh trình bày 2 ca khúc Cô đơn trên sofa và Always remember us this way nhưng tạo ấn tượng mạnh nhờ bản hit của Hồ Ngọc Hà.

Ngay lập tức, cái tên Trần Hùng Huy vượt nhiều từ khóa để đứng đầu bảng xếp hạng Google Xu hướng (Google Trends) trong ngày. Không những tế, ca khúc Cô đơn trên sofa cũng được nhiều khán giả lùng sục, giúp lượt nghe trên các nền tảng số tăng vọt trở lại.

Màn trình diễn của Chủ tịch Ngân hàng ACB giúp Cô đơn trên Sofa của Hồ Ngọc Hà được chú ý trở lại.

Sự trở lại có tính toán của Hồ Ngọc Hà

Cô đơn trên sofa đánh dấu sự trở lại của Hồ Ngọc Hà sau quãng thời gian dài khá im ắng. Đây là sáng tác của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tăng Duy Tân – người được đánh giá là “hiện tượng âm nhạc” với các bản hit thành công như Bên trên tầng lầu, Dạ vũ, Ngây thơ…

Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản. Thay vì tiếp tục khai thác phong cách pop ballad sở trường của Hồ Ngọc Hà, phần sản xuất – do KONB đảm nhận – có pha một chút R&B để làm mới, giúp bài hát gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Nội dung đặt góc nhìn của một phụ nữ vừa trải qua tình yêu tan vỡ. Cô ngồi một mình giữa căn phòng, nhớ về chuyện quá khứ và tự động viên bản thân để vượt qua giông bão. Nhân vật không chìm vào nỗi buồn mà tìm cách vỗ về chính mình: “Thì ra là thế tình nào là tình chẳng mờ phai tháng năm”.

Đặc biệt, hình ảnh phụ nữ “cô đơn trên sofa” để lại nhiều ấn tượng. Tất cả tạo thành một câu chuyện buồn nhưng không bi lụy, đâu đó vẫn mang lại thông điệp tích cực với người nghe.

Để chuẩn bị cho sự trở lại, Hồ Ngọc Hà đầu tư MV tiền tỷ, mời các gương mặt nổi tiếng tham gia dự án với vai trò diễn viên như người mẫu Anh Thư, Hoa hậu Hương Giang, MC Hoàng Oanh và diễn viên Quỳnh Lương. Điều đặc biệt là cả 4 nhân vật đều từng trải qua đổ vỡ khác nhau trong tình yêu, nhưng biết cách vượt qua mất mát để trở thành người thành công trong công việc.

Hồ Ngọc Hà đầu tư MV hoành tráng, mời nhiều gương mặt nổi tiếng tham gia để tăng sức hút.

Không những thế, Hồ Ngọc Hà và ê-kíp cũng biết cách tận dụng cách mạng xã hội để giúp bản hit lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đơn cử, cô sáng tạo ra thử thách nhảy (dance challenge) trên TikTok, kêu gọi người hâm mộ hưởng ứng và chia sẻ. Nhiều đoạn trong bài, nhất là phần điệp khúc, cũng được sử dụng trong hàng loạt video, giúp bài hát “gây bão” suốt một thời gian.

Kết quả, MV nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng Thịnh hành của YouTube sau 24 tiếng ra mắt. Tính đến hiện tại, sản phẩm hút hơn 19 triệu lượt xem, là một trong những bản hit thành công nhất của Hồ Ngọc Hà trong vòng 3 năm trở lại đây.

Các bản cover giúp bài hát tăng nhiệt

Không thể phủ nhận sức hút của Hồ Ngọc Hà, nhưng một trong những yếu tố giúp Cô đơn trên sofa thành công còn là nhờ sự xuất hiện của một loạt bản cover (hát lại). Ngay sau khi ca khúc ra mắt, nhiều ca sĩ liên tục trình bày lại ca khúc, giúp sáng tác của Tăng Duy Tân tăng độ phổ cập với khán giả.

Danh sách những người từng trình bày bản hit gồm toàn những cái tên được yêu thích như Bảo Thy, Hòa Minzy, Bùi Lan Hương, Văn Mai Hương, Myra Trần… Trong đó, phiên bản của Trung Quân Idol được chú ý nhiều nhất, hút hơn 18 triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng là một trong những giọng nam hiếm hoi hát lại ca khúc, nhưng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả hơn các đồng nghiệp nữ.

Hình ảnh của Trung Quân Idol khi trình bày Cô đơn trên sofa.

So với bản gốc, phiên bản của Trung Quân có nhịp điệu nhanh hơn một chút. Bản phối cũng dồn dập, mạnh mẽ hơn nhưng vẫn phảng phất một chút buồn bã. Đặc biệt, khả năng chinh phục các nốt cao của ca sĩ giúp màn trình diễn thành công, nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Gần nhất, bản cover của Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy tiếp tục giúp Cô đơn trên sofa được yêu thích trở lại. Dù không sở hữu giọng hát “khủng” hay nhiều kỹ thuật, anh vẫn ghi điểm nhờ màn trình diễn được dàn dựng công phu chẳng kém ca sĩ chuyên nghiệp.

Qua giọng hát của Trần Hùng Huy, ca khúc của Hồ Ngọc Hà như khoác tấm áo mới. Anh vừa trình bày ca khúc, vừa thể hiện vũ đạo trên sân khấu. Phần trình diễn càng đậm tính giải trí với dàn vũ công phụ trợ, đồng thời sử dụng hệ thống tạo mưa để gây bất ngờ với khán giả.

Trần Hùng Huy và màn trình diễn dưới mưa "gây sốt".

Không những vậy, Trần Hùng Huy cũng để lại ấn tượng với vẻ ngoài phong độ, gương mặt sáng sân khấu. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận tỏ ra bất ngờ khi hay tin anh sinh năm 1978, nay đã hơn 45 tuổi. Một số người thậm chí còn cho rằng vị chủ tích “chẳng khác dân 9X”.

Thành công của Cô đơn trên sofa không đơn giản chỉ là “hữu xạ tự thiên hương”. Thời gian gần đây, nhiều ca sĩ biết cách tận dụng các nền tảng số để tên tuổi phủ sóng mạnh mẽ và Hồ Ngọc Hà là một trong số đó.

Mạng xã hội giúp bản hit của cô đến gần hơn với khán giả. Một lần nữa, nó là công cụ giúp sức để cái tên Trần Hùng Huy “gây sốt” những ngày qua.

