Chủ tịch ngân hàng gây bão MXH vì màn nhảy dưới mưa lộ "quá khứ" bất ngờ

Mới đây, hình ảnh Chủ tịch ngân hàng Trần Hùng Huy vừa hát vừa nhảy dưới mưa gây sốt mạng xã hội. Theo đó, anh biểu diễn 2 ca khúc Cô đơn trên sofa và Always remember us this way. Nhiều người xuýt xoa trước vẻ ngoài phong độ cũng như phong cách trình diễn cuốn hút của Trần Hùng Huy. Đặc biệt, tiết mục được đầu tư công phu với hệ thống tạo mưa chuyên nghiệp cùng dàn vũ công hỗ trợ.

Trần Hùng Huy gây sốt mạng xã hội với phần trình diễn cuốn hút

“Nhìn chủ tịch điển trai vậy không nghĩ đã 45 tuổi”, “Đã giàu còn giỏi, lại còn đẹp trai”, “Ôi nam thần mặc áo sơ mi trắng”, “Như ca sĩ chuyên nghiệp”... là một số bình luận của khán giả.

Trở thành tên tuổi hot chỉ trong 1 đêm, những thông tin về anh chàng được dân mạng “truy tìm”. Đáng chú ý, nhiều người phát hiện ra Trần Hùng Huy từng xuất hiện trong một đoạn quảng cáo “kinh điển” 14 năm trước. Theo đó, đoạn video này với nền nhạc là ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khắc họa cuộc sống của nhiều người trong xã hội với hình ảnh yên bình, giản dị. Trong số các diễn viên tham gia quảng cáo có một chàng trai khôi ngô mặc sơ mi màu xanh nhạt cầm máy tính xách tay ngồi ghế đá.

Chàng diễn viên 14 năm trước giờ là chủ tịch ngân hàng

Dân mạng bất ngờ khi nam diễn viên vô danh ngồi trên ghế đá công viên năm nào giờ đây đã trở thành ông chủ của chính ngân hàng ra mắt đoạn quảng cáo. Ở thời điểm đó, anh 31 tuổi và đang là một nhân viên làm việc trong ngân hàng.

Dưới đoạn clip, dân mạng bàn tán rôm rả: “Tuổi thơ lại ùa về”, “Hồi nhỏ thích bài này lắm”, “Trong suốt khoảng thời gian mẹ đi xuất khẩu lao động, không hiểu sao cứ xem quảng cáo này là nhớ mẹ rồi khóc”, “Diễn viên nam cuối quảng cáo hồi đó cứ khen đẹp trai, giờ nhìn ảnh hiện tại đúng là đẹp trai thật”, “Ôi giờ người ta thành chủ tịch phong độ rồi”...

Trần Hùng Huy ngày xưa và bây giờ

Trần Hùng Huy sinh năm 1978, mặc dù đã ở độ tuổi 45 nhưng anh vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai và vóc dáng săn chắc. Trước khi giữ chức vụ đứng đầu ngân hàng, Trần Hùng Huy từng là du học sinh, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh - Đại học Chapman, tiếp tục học lên Tiến sĩ ở Đại học Golden Gate (Mỹ). Sau đó, anh chính thức lên chức Chủ tịch ngân hàng khi mới 34 tuổi và là Chủ tịch trẻ nhất trong giới ngân hàng. Gia đình Trần Hùng Huy được cho là một trong những gia đình giàu có nhất trên sàn chứng khoán.

Năm 2018, anh từng chia sẻ lại khoảnh khắc bản thân đóng quảng cáo của ngân hàng trên chính trang cá nhân. Thậm chí, Chủ tịch 7X còn tự nhận mình đã nhiều sự thay đổi so với thời gian khi tham gia quảng cáo.

Trên trang cá nhân, chủ tịch ngân hàng nổi tiếng là người gần gũi, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường trên trang cá nhân. Qua đó có thể thấy, anh chàng là người đam mê thể thao, thích vào bếp và thân thiện với mọi người.

Hình ảnh đời thường của Trần Hùng Huy ở tuổi U50

