Vé concert nhóm nhạc nam được rao bán giá hơn 6 tỷ đồng, fan nữ mặc váy cưới đến xem thần tượng

Tối 6/8, nhóm nhạc thần tượng TFBOYS tổ chức concert "Hẹn ước 10 năm" kỷ niệm 10 năm thành lập thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc. Concert diễn ra tại sân vận động Trung tâm thể thao Olympia Tây An. 3 thành viên gồm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đã trình diễn loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm như “Cẩm nang tu luyện thanh xuân”, "Heart"... khiến fan "đứng ngồi không yên".

Nhóm nhạc TFBOYS

Giá vé đội lên gấp nhiều lần, được rao bán hơn 6 tỷ đồng

Ngay từ khi thông báo tổ chức concert, các thông tin xoay quanh giá vé, sơ đồ đêm diễn,… đều trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Ban tổ chức concert "Hẹn ước 10 năm" của TFBOYS thông báo phát hành 33.000 vé với 6 mức giá: 580 NDT (gần 2 triệu đồng), 806 NDT (khoảng 2,6 triệu đồng), 980 NDT (gần 3,3 triệu đồng), 1280 NDT (gần 4,3 triệu đồng), 1680 NDT (khoảng 5,5 triệu đồng) và 2013 NDT (khoảng 6,6 triệu đồng).

Concert kỷ niệm 10 năm thành lập của TFBOYS là sự kiện âm nhạc hot tại Trung Quốc

Tuy nhiên theo thống kê từ trang bán vé, có đến 6,79 triệu người chờ "săn vé" và 1,78 triệu người "đặt chỗ" xem livestream, không ít fan nhận xét rằng tỉ lệ để mua vé thành công còn cao hơn tỉ lệ kỳ thi đại học ở Trung Quốc. Nhận thấy sức hút của TFBOYS, nhiều người đã "ôm vé" để bán lại kiếm lời. Ngay trước khi concert diễn ra, giá vé được đẩy lên cao khủng khiếp, vé hàng ghế đầu được bán với mức 500 nghìn NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng), thậm chí có người rao bán mức 2 triệu NDT (khoảng 6,6 tỷ đồng) cho một vé.

Một fan nữ bật khóc: "Cả đời này chắc cũng không kiếm nổi 2 triệu nhân dân tệ. Dưới quê tôi, một căn nhà còn không đến 1 triệu tệ nữa. Tiền vé còn đắt hơn cả tiền mua nhà".

Truyền thông Trung Quốc còn đưa tin các cây cối bên ngoài sân vận động cũng được cho thuê với giá 5.000 NDT (khoảng 16,5 triệu đồng) mỗi giờ để xem thần tượng.

Fan náo loạn, mặc váy cưới đến xem thần tượng

Trước khi concert diễn ra, công ty quản lý của TFBOYS đã gửi thông báo mong người hâm mộ giữ trật tự, không chen lấn, xô đẩy gây ảnh hưởng trật tự công cộng, nghiêm cấm hành vi chiếm chỗ xung quanh địa điểm diễn ra concert.

Hàng trăm nghìn fan đã có mặt tại địa điểm diễn ra concert

Tuy nhiên truyền thông cho biết vào ngày diễn ra concert, khung cảnh ở sân vận động vô cùng hỗn loạn. Hàng trăm nghìn khán giả chen lấn, xô đẩy khi lực lượng an ninh làm việc, kiểm tra đảm bảo an toàn. Cảnh sát Tây An cũng chia sẻ đã xảy ra ẩu đả giữa các nhóm fan vì tranh giành vị trí để xem concert. Có người chia sẻ lên mạng xã hội rằng bị ai đó cắn vào tay khi xếp hàng vào xem đêm diễn.

Các thông tin xoay quanh TFBOYS đều lên top tìm kiếm

Khi concert diễn ra, trên bảng xếp hạng 50 hot search (xu hướng tìm kiếm – tạm dịch) giải trí của mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo, có gần 30 hot search liên quan tới TFBOYS, trong đó 2 hot search đạt mức 12 triệu lượt truy cập.

Ở những hàng ghế đầu, rất nhiều fan nữ đã mặc váy cưới tạo nên khung cảnh độc, lạ.

