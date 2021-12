Văn Mai Hương đón Giáng sinh bất ngờ cùng Trung Quân

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021 10:54 AM (GMT+7)

Đây cũng là lần đầu tiên cả hai có dịp kết đôi cùng nhau tại một sân khấu đặc biệt.

Sau hơn nửa năm gián đoạn vì dịch Covid-19, chương trình Phòng Trà Online sẽ chính thức trở lại vào ngày 25/12 này qua đêm nhạc mang chủ đề Đêm giáng sinh ngọt ngào, với sự góp mặt của hai ca sĩ Văn Mai Hương và Trung Quân cùng ban nhạc Vĩnh Tâm.

Văn Mai Hương kết đôi Trung Quân trong đêm nhạc mừng Giáng sinh của Phòng trà Online

Văn Mai Hương và Trung Quân sẽ trình diễn loạt hit gắn liền với tên tuổi của mình như: Hương, Cầu hôn, Trên cây cầu bên sông, Dấu mưa, Trót yêu, Trong nhà ngày mưa... cùng những khúc ca mừng Giáng sinh như Rocki’ around a Christmas tree, I’ll be home for Christmas, Santa Claus is coming to town, Have yourself a merry little Christmas...

Trung Quân bày tỏ cảm xúc về buổi diễn Đêm Giáng sinh ngọt ngào: “Hy vọng sẽ có một đêm trình diễn thật hay vì cũng như khá lâu rồi Quân mới có cơ hội hát live cùng ban nhạc cho một chương trình ca nhạc chuyên nghiệp tại một sân khấu ngoài trời. Đối với Quân, Văn Mai Hương là một người bạn cũng như là đồng nghiệp rất thân từ thời Vietnam Idol. Nhưng Quân và Hương vẫn chưa có cơ hội góp mặt song ca trong một chương trình âm nhạc nào. Và đây sẽ là cơ hội mà Quân và Hương có một sân khấu song ca cùng nhau”.

Đến với Phòng Trà Online, Văn Mai Hương cũng hào hứng không kém: “Năm nay Hương sẽ được đón Giáng Sinh gần gia đình, nên Hương cảm thấy rất háo hức và chắc chắn sẽ dẫn bố mẹ đến xem phần trình diễn của mình tại Phòng trà online. Hương và Trung Quân quen biết nhau cũng 11 năm rồi, và khi có cơ hội được trình diễn cũng như thăng hoa cùng nhau trong âm nhạc, Hương cảm thấy rất háo hức và hy vọng sẽ cùng Quân mang đến những phần trình diễn tuyệt vời dành tặng khán giả”.

Văn Mai Hương hào hứng bởi năm nay cô được đón Noel gần gia đình

Ngoài ra, đơn vị tổ chức cũng cho biết sẽ dành 1000m2 trong không gian rộng lớn của Ecopark để “hô biến” thành thế giới kẹo ngọt, giúp nghệ sĩ và khán giả cùng đắm chìm vào không khí tươi vui, rộn rã của “đêm giáng sinh ngọt ngào”. Đặc biệt, mô hình Tháp kẹo ngọt cao hơn 20m tượng trưng cho cây thông Giáng sinh sẽ là hình ảnh mới lạ độc đáo tại khu vực diễn ra Phòng Trà Online.

Đêm giáng sinh ngọt ngào cũng sẽ mở màn cho chuỗi Phòng trà online phiên bản mới. Ở đó, khán giả yêu nhạc sẽ được thưởng thức những tiết mục hát live từ nghệ sĩ và ban nhạc trong không gian rộng lớn hơn, phóng khoáng và gần với thiên nhiên hơn, theo đúng tiêu chí “live in nature”.

Cận cảnh sân khấu mang đậm màu sắc Giáng sinh sắp được diễn ra tại Hưng Yên

Sau đêm diễn với Văn Mai Hương và Trung Quân tại Ecopark – Hưng Yên, Phòng trà online sẽ tiếp tục mời khán giả hòa mình vào không khí đầu xuân thật nên thơ của Đà Lạt – Lâm Đồng cùng các tiết mục của Erik và Phương Mỹ Chi; tiếp đến là tại Thung Nham – Ninh Bình hoang sơ đầy kỳ thú với tiếng hát trữ tình của Lê Hiếu và Phạm Quỳnh Anh.

