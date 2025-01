Trấn Thành: 'Khán giả là cha là mẹ'

Sóng 25 – Live Concert diễn ra tối 8/1 tại TPHCM với gần 4 tiếng đồng hồ. Vì diễn ra trong nhà, sức chứa đêm nhạc chỉ có vài nghìn người, quy tụ nhiều nghệ sĩ từ show Anh trai say hi, MC Trấn Thành, Tùng Dương, Hoàng Hải, Thùy Chi…

Ở vai trò MC, Trấn Thành có sự giúp sức của bốn anh trai Anh Tú Atus, Dương Domic, Wean Lê và Hurrykng. Tạo hình của Trấn Thành nhận được nhiều lời khen của khán giả. Một số bình luận nói tạo hình mới khiến họ quên mất bức ảnh “bụng mỡ” từng viral của nam MC trong concert show Anh trai ở sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Trong đêm nhạc, Trấn Thành thay mặt dàn nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến khán giả. Anh nhắc đến cụm từ “hi mom, hi dad” được sử dụng nhiều trong cộng đồng fan show Anh trai say hi. “Dù không muốn khán giả cũng thấy Anh trai say hi là hiện tượng của năm qua. Mỗi lần chúng tôi làm gì đó đáng yêu quý vị gọi là quý tử, làm gì trái ý thì gọi nghịch tử. Vậy nên tôi coi khán giả như cha như mẹ. Cụm từ “hi mom, hi dad (ghép từ cha, mẹ trong tiếng Anh với cụm từ ‘say hi’ – PV) ra đời từ đó. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua đã ủng hộ cho Anh trai say hi” – Trấn Thành lên tiếng.

Những tiết mục top trending trong Anh trai say hi được các nghệ sĩ mang lên sân khấu như Catch me if you can, Hào quang, Ngáo ngơ, Tình đầu quá chén… Ở ca khúc Kim phút kim giờ, dàn anh trai và nhóm nghệ sĩ từ Our Song Vietnam mang hai màu sắc riêng biệt với phiên bản liveband, khoe trọn vocal nội lực.

Bản hit Tình đầu quá chén được biến hóa thành nhiều phiên bản: bolero, cha cha cha, phiên bản hùng hồn... qua tài năng ứng biến của Pháp Kiều, Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng. Hurrykng gây bất ngờ lớn khi trình diễn ngẫu hứng đoạn vọng cổ bài Walk theo gợi ý từ Hieuthuhai.

Tiết mục Khát vọng là người Việt khép lại Sóng 25 – Live Concert khi divo Tùng Dương hòa giọng cùng dàn anh trai.

Ca sĩ Tùng Dương cùng các anh trai và khán giả “nhuộm đỏ” không gian tại buổi biểu diễn với những chiếc lightstick rực sáng.