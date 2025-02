Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy ly hôn

Trên trang cá nhân, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đồng thời đưa ra công bố chính thức ly hôn: "Chúng tôi biết ơn vì đã gặp được nhau, từ nay mỗi người chúng ta đều khỏe mạnh, tương lai chúng ta sẽ là cha mẹ của những đứa con mình, cùng nhau trưởng thành".

Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu trong ngày cưới năm 2016. Ảnh: Weibo

Tin đồn Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu ly hôn rộ lên trong showbiz những ngày qua nhưng người trong cuộc không xác nhận. Một nguồn tin Trần Hiểu và vợ, Trần Nghiên Hy, không còn chung sống suốt một năm qua. Cả hai ly thân, đang chờ làm thủ tục ly hôn. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Trần Hiểu chủ động chia tay, dọn đồ đạc khỏi nhà và từ đó không một lần trở về thăm vợ con. Trần Hiểu còn chặn Nghiên Hy trên mạng xã hội, không nhắn tin, gọi điện, chỉ trao đổi qua đơn vị quản lý. Thời gian Trần Hiểu đóng phim mới Đại sinh ý nhân tại Chiết Giang, Trần Nghiên Hy đến tìm nhưng anh không gặp. Nhiều tin đồn nói lý do Trần Hiểu phũ phàng bỏ vợ là vì "đứa trẻ không phải con ruột".

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2014. Trên Sina, Trần Hiểu kể anh yêu thầm Trần Nghiên Hy, theo đuổi cô sau khi phim kết thúc. Năm 2015, Trần Hiểu thuê đúc tượng Tiểu Long Nữ để làm quà cầu hôn bạn gái. Tài tử cho biết bức tượng được tạc theo đúng vóc dáng Trần Nghiên Hy, sau đó được đưa lên du thuyền trải đầy cánh hoa hồng, tạo bất ngờ cho bạn gái. Cặp sao kết hôn tại Bắc Kinh ngày 19/7/2016, sinh con trai đầu lòng cùng năm.

Trần Hiểu, Nghiên Hy chụp hình tạp chí năm 2022. Ảnh: The Icon

Trần Hiểu người gốc Đại lục, là tài tử nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ với Cung tỏa liên thành, Tân tiếu ngạo giang hồ, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... Anh kém vợ 4 tuổi. Trần Hiểu hiện hoạt động ổn định trong showbiz với nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, được đánh giá cao về diễn xuất.

Diễn viên Trần Nghiên Hy là người Đài Loan, sinh năm 1983. Ngoài Tiểu Long Nữ, cô nổi tiếng với vai Thẩm Giai Nghi trong You Are the Apple of My Eye. Đầu năm 2021, cô xuất hiện trong show truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2 cùng nhiều nữ đồng nghiệp và gây ấn tượng với nhan sắc nổi trội. Những năm gần đây, cô hạn chế đóng phim, chủ yếu dành thời gian cho gia đình.