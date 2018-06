Trai đẹp Việt kiều gây náo loạn The Voice

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 08:08 AM (GMT+7)

Không chỉ gây ấn tượng bằng chất giọng trầm ấm, vẻ điển trai, lãng tử của Huỳnh Samuel An cũng khiến khán giả lẫn HLV "phát cuồng" khi vừa xuất hiện tại The Voice.

Tối 3.6, tập 3 vòng Giấu mặt The Voice đã lên sóng và xuất hiện nhiều giọng ca trẻ tiềm năng hút sự chú ý từ người xem.

Cái tên gây sốt và để lại ấn tượng nhất trong vòng thi vừa qua là Huỳnh Samuel An – chàng trai Việt kiều hiện đang định cư, sinh sống tại Thụy Sĩ. Anh chàng này biết chơi piano từ năm 7 tuổi và guitar lúc 14 tuổi, ngoài ra, trước khi đến với The Voice, Samuel An cũng từng đoạt giải Giọng ca vàng của cộng đồng người Việt bên Thụy Sĩ.

Trai đẹp Việt kiều Huỳnh Samuel An gây sốt khi xuất hiện tại The Voice.

Tại The Voice, anh chàng trình diễn ca khúc tiếng Pháp “La vie en rose” và chinh phục giám khảo lẫn người nghe bằng chất giọng truyền cảm, nhẹ nhàng. Ngoài ra, ngoại hình lãng tử, điển trai của Samuel An đã khiến cả khán phòng phấn khích, vỗ tay cổ vũ liên tục cho anh chàng này từ những câu hát đầu tiên. Cả 4 vị HLV cũng đua nhau bấm nút xoay ghế và ra sức thuyết phục Samuel An về đội.

Noo Phước Thịnh không ngớt lời khen ngợi trai đẹp Việt kiều và gọi thí sinh này là “soái ca”. Anh chàng hứa hẹn sẽ giúp Samuel An thể hiện những ca khúc hay, chạm khẽ vào trái tim của khán giả.

Anh chàng trở thành chiến binh nặng ký khi về đội của Noo Phước Thịnh.

Trong khi đó, HLV Thu Phương cũng đích thân hát bài “Người lạ ơi” như một lời ngụ ý cô muốn dựa vào đôi bờ vai lãng tử của chàng hot boy Việt kiều. Tóc Tiên cũng dành rất nhiều lời khen cho Samuel và cho rằng nên gọi thí sinh này là “chàng thơ” thì sẽ phù hợp hơn. Sau một lúc cân nhắc, Samuel An đã quyết định về đội của Noo Phước Thịnh.

Ngoài ra, trong tập 3 Giấu mặt còn có sự tham gia của một thí sinh lạ - Sim Chanponloue đến từ Campuchia. Tuy là người nước ngoài, nhưng anh đang sinh sống, học tập ở Việt Nam được 5 năm và hát tiếng Việt khá tốt. Với ca khúc "Hương à" từng gây sốt Sing my song không lâu, chàng trai này đã khiến cả khán phòng “bùng nổ” và chinh phục được HLV Tóc Tiên lẫn Thu Phương.

Thí sinh Campuchia tham gia cuộc thi Giọng hát Việt.

Tất cả giám khảo và những người có mặt tại trường quay khi biết Sim Chanponloue là người Campuchia đều bất ngờ. HLV Thu Phương hài hước cho biết, cô đã nghe nhầm "Hương à" thành "Phương à" và đó là lý do cô bấm chọn vì quá vui. Cô khen ngợi sự tự tin của thí sinh Campuchia và tha thiết chàng trai này về đội để ở bên cạnh và hát "Phương à" cho mình nghe. Kết quả, Sim Chanponloue đã chọn về đội của HLV Thu Phương.