Trà My – nữ chính 13 tuổi của bộ phim gây tranh cãi 'Vợ ba' giờ ra sao?

Sau dự án phim "Vợ ba" gây tranh cãi cách đây 3 năm, Nguyễn Phương Trà My giờ đây đã trở thành sinh viên đại học. Cô không tham gia các dự án phim mà chú tâm vào con đường học tập. Ở tuổi 18, Trà My muốn thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, chờ đợi cơ hội tỏa sáng.

Nguyễn Phương Trà My nổi tiếng khi thủ vai nữ chính trong phim điện ảnh Vợ ba (2019). Thời điểm đó, phim gây tranh cãi vì Trà My diễn cảnh nóng khi mới 13 tuổi. Phim phải dừng chiếu tại Việt Nam sau chưa đầy một tuần ra rạp. Dù vậy Trà My vẫn gây chú ý nhờ diễn xuất ấn tượng.

Trò chuyện với Tiền Phong, Trà My cho biết cô vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và trở thành tân sinh viên ngành Xã hội học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô nói việc học là ưu tiên chính lúc này. Bên cạnh đó cô không quên trau dồi khả năng diễn xuất.

Kể từ tranh cãi của Vợ ba, cô đóng MV Sợ rằng em biết anh còn yêu của ca sĩ Juun Đăng Dũng và thi thoảng tham gia dự sự kiện giải trí. Trà My tâm sự cô vẫn đang chờ dự án phù hợp với mình.

“Mục tiêu của tôi khi đóng phim không phải là để nổi tiếng, tôi muốn được tham gia vào những dự án tốt, có những vai diễn hay nên không gấp rút quay lại màn ảnh”, diễn viên 18 tuổi nói.

Trà My luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình. “Dù ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật, gia đình không hối thúc tôi tham gia nhiều dự án mà cho tôi tự do lựa chọn những điều phù hợp với mình”, cô chia sẻ.

Sau khi lên đại học, diễn viên Vợ Ba có nhiều định hướng, chuẩn bị cho con đường nghệ thuật. Theo Trà My, khi đủ 18 tuổi, cô nhận ra đã đến lúc mình cần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Suốt thời gian tạm dừng đóng phim, Trà My nhận được nhiều lời mời casting. Nữ diễn viên sinh năm 2004 tự nhận bản thân là người khó tính trong khâu chọn kịch bản. Cô chỉ tham gia casting dự án mình thật sự thích.

Khi được hỏi về quan điểm trong cuộc sống, Nguyễn Phương Trà My nói: “Tôi nghĩ mình còn non trẻ để đưa ra quan điểm chắc chắn vì tôi vẫn đang thay đổi từng ngày. Hình mẫu mà tôi hướng tới cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống là diễn viên Natalie Portman, nhưng mục tiêu của tôi vẫn là khiến bản thân tốt hơn từng ngày. Tôi không nghĩ mình phải giống ai khác”.

