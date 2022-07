Tiết lộ về tạo hình “gây bão” của 3 chị em “Thương ngày nắng về”

Lan Phương, Phan Minh Huyền và Ngọc Huyền xuất hiện trong bộ phim gây sốt giờ vàng VTV với ngoại hình chỉn chu, xinh đẹp gây ấn tượng mạnh với khán giả.

"Thương ngày nắng về" là bộ phim giờ vàng của VTV đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi câu chuyện phim hấp dẫn về 3 người con gái của bà Nga (NSƯT Thanh Quý đóng) với tính cách, số phận khác nhau.

Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Phan Minh Huyền) và Vân Vân (Ngọc Huyền) là ba chị em, lớn lên trong một nhà nhưng mỗi người lại có một tính cách, số phận riêng.

Bên cạnh diễn xuất chân thực và truyền cảm, trang phục của 3 nữ diễn viên cũng mang đến thành công khi khắc họa rõ nét tính cách, phong cách cho từng nhân vật. Theo chia sẻ của stylist Khúc Mạnh Quân – người cùng lúc phụ trách tạo hình cho 3 nhân vật chính của “Thương ngày nắng về”: “Trước khi chuẩn bị trang phục cho nhân vật, tôi được nhận định trang từ đoàn làm phim để nắm bắt được yêu cầu cho trang phục trong phim. Với ‘Thương ngày nắng về’, đạo diễn yêu cầu yếu tố tự nhiên, chân thật với đời sống được đặt lên hàng đầu”.

Đây là lần đầu tiên Khúc Mạnh Quân làm việc với ba nữ chính của một phim, đồng thời cũng là tác phẩm “dài hơi” nhất của anh. Trước khi hợp tác với Phan Minh Huyền trong “Thương ngày nắng về”, nam stylish từng làm việc với nữ diễn viên vài lần trước đó nên cả hai bên khá hiểu nhau. Tuy nhiên với Lan Phương và Ngọc Huyền, đây là lần đầu tiên anh hợp tác nên ban đầu có đôi chút khó khăn. Nhưng sau thời gian hợp tác, stylish và diễn viên dần hiểu ý nhau, tính cách nhân vật, nhờ đó, những trang phục anh lựa chọn đều được bộ ba ưng ý.

Việc chuẩn bị đồ cho ba nhân vật cùng một lúc chính là áp lực chưa từng có với Khúc Mạnh Quân: “Mỗi nhân vật tôi chuẩn bị 2-3 trang phục cho một tập phim. Xuyên suốt 80 tập như vậy, số lượng đồ là một con số khổng lồ. Một số bộ được tôi trả cho các thương hiệu hỗ trợ ngay khi hết raccord, tuy nhiên đa số được giữ lại đến khi phim đóng máy, thế nên sau 13 tháng bộ phim kết thúc, tôi nhận lại một ‘núi đồ’ và rất vất vả để trả hết cho các thương hiệu”.

Việc giữ đồ hơn một năm cũng là điều khó khăn khiến Khúc Mạnh Quân phải nói chuyện với các thương hiệu và tìm cách thuyết phục để được giữ đồ đến lúc tập phim lên sóng, phòng trường hợp phải quay lại sẽ không bị sạn. Nhiều thiết kế được anh mượn trong bộ sưu tập từ năm ngoái, đến khi trả lại đã là mùa mốt năm sau nên phần nào ảnh hưởng đến việc bán hàng. Bên cạnh đó, nhiều bộ đồ cũng phải “hy sinh” vì các cảnh quay, dẫn đến bẩn, rách. Nhưng may mắn Khúc Mạnh Quân nhận được sự hỗ trợ từ nhiều thương hiệu yêu phim Việt nên những khó khăn này đều có thể vượt qua.

Điều anh chú trọng nhất khi chuẩn bị đồ cho ba mỹ nhân của phim là xây dựng được phong cách riêng biệt cho từng cá nhân, thậm chí quần áo chỉ cần giơ lên là biết của ai. Phong cách của chị cả Vân Khánh (Lan Phương) mang hơi thở của người phụ nữ “công sở” rất điển hình và đặc trưng hiện nay. Cô đề cao yếu tố nữ tính và thoải mái với trang phục đặc trưng là sơ mi kiểu, đầm dài quá gối, váy xếp ly… với mức giá vừa phải, phù hợp với mức thu nhập chung của chị em công sở Việt.

Vân Trang (Phan Minh Huyền) là mẫu phụ nữ trẻ thành công và ưu tiên sự nghiệp. Với tính chất công việc là Giám đốc marketing của một công ty thời trang, nhân vật của Phan Minh Huyền có phong cách hiện đại, thời thượng với những món đồ quen thuộc như blazer, suit, quần ống loe, chân váy bút chì cùng giày mũi nhọn sắc sảo.

Em út Vân Vân (Ngọc Huyền) đại diện cho những tâm hồn trẻ, khao khát tự do, đầy sôi nổi, nhiệt huyết và ước mơ. Với ngoại hình tươi sáng đầy ngọt ngào, phong cách trẻ trung, nữ tính của Vân Vân được tạo ra nhờ sự kết hợp khéo léo của các món đồ bình dân, phù hợp thu nhập sinh viên.

Vì mỗi nhân vật có tính cách khác nhau, đặc trưng cho những thế hệ phụ nữ khác nhau trong xã hội, stylish cũng phải tìm kiếm khắp Hà Nội để chọn được trang phục phù hợp. Mỗi diễn viên, anh gặp những khó khăn riêng. Trang phục của Lan Phương là khoảng 200 bộ đồ không trùng lặp, đẹp mắt nhưng không được quá sành điệu để tương ứng hoàn cảnh nhân vật. Nhiều kiểu sơ mi, chân váy phù hợp, anh phải nhờ thương hiệu may thêm màu hoặc chỉnh sửa chi tiết cho hợp lý hơn. Phan Minh Huyền có vòng eo quá nhỏ, chỉ khoảng 59cm nên ít thương hiệu có đồ may sẵn vừa vặn. Anh vì vậy phải đặt may nhiều trang phục mới để giúp Vân Trang có hình ảnh chỉn chu nhất. Vân Vân là nhân vật lên đồ “tưởng dễ mà không dễ”.

Khúc Mạnh Quân tốn nhiều thời gian trong việc tìm những thương hiệu có mức giá bình dân nhưng phom dáng, đường kim mũi chỉ vẫn chỉn chu để đảm bảo yêu cầu khi lên sóng. Dù công việc nhiều áp lực, Khúc Mạnh Quân thấy may mắn khi tạo hình của các nhân vật đều nhận được đánh giá tích cực. Là một người yêu phim Việt và thời trang Việt, Khúc Mạnh Quân cho biết anh vui vì giúp kết nối được cả hai, giúp khâu trang phục trong phim chất lượng hơn, đồng thời lăng xê thời trang Việt thêm được quan tâm và phát triển.

"Thương ngày nắng về" đang lên sóng lúc 21h40 thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3.

